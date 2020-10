Måten City-stjernen tok på linjedommeren på, skaper reaksjoner

Storscorer Sergio Agüero var tilbake fra skade, men markerte seg på et helt annet vis i storkampen.

Sergio Agüero tok tak i linjedommer Sian Massey-Ellis i lørdagens storkamp. Foto: NTB

MANCHESTER CITY-ARSENAL 1–0:

Manchester City startet på best mulig vis etter landslagspausen og slo Arsenal hjemme lørdag kveld. Raheem Sterling fikset seieren med kampens eneste mål.

Gledelig for City var det også at Sergio Agüero var tilbake på banen etter et skadeopphold. Storscoreren markerte seg imidlertid ikke foran mål i denne kampen.

Mot slutten av første omgang havnet han i en diskusjon med assistentdommer Sian Massey-Ellis og la hånden på skulderen hennes. Massey-Ellis reagerte med å vifte bort en irritert Agüero.

Hendelsen skapte overskrifter og ble heftig diskutert på sosiale medier i etterkant.

«Burde vite bedre»

Agüeros tidligere lagkamerat i Manchester City, Micah Richards, sa til Sky Sports at Agüero burde «vite bedre». Han mente også at argentineren kunne risikert å bli utvist, men dommeren valgte ikke å straffe spissen.

– Kom an. Sergio er en av de snilleste personene jeg noensinne har møtt. Se etter problemer andre steder, ikke i denne situasjonen, sa Manchester City-manager Pep Guardiola, ifølge BBCs Simon Stone.

Pep Guardiola tar Sergio Agüero i forsvar. Foto: REUTERS

Flere tror at oppførselen kan få konsekvenser i etterkant.

– Siste ord er ikke sagt i denne saken, mener skribenten Kevin Palmer.

– Dette var skammelig av Agüero, skriver Talksport.

Seieren mot Arsenal var viktig for City, som klatrer til tiendeplass med sju poeng på fire kamper. Blåtrøyene har en kamp mindre spilt enn flere av motstanderne, og er bare tre poeng bak Liverpool på andreplass, som i likhet med Arsenal har spilt fem kamper.

Arsenal ligger på femteplass, ett poeng bak Liverpool.