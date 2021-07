Castro reddet et tamt AaFK-lag

Niklas Castro ble redningen for et AaFK-lag som slet stort med å skape sjanser mot Åsane.

MATCHVINNER: Niklas Castro kom inn fra benken og avgjorde kampen for AaFK hjemme mot Åsane. Foto: Marius Simensen

AaFK – Åsane 2–0 (0–0)

I førsteomgangen styrte Åsane mye av banespillet, uten å helt klare å skape store sjanser av den grunn. De brukte god tid med ballen og prøvde å tre seg igjennom AaFK-forsvaret, uten å lykkes. AaFK spilte veldig direkte hver gang de vant igjen ballen, men uten presisjon, og det ble dermed mye frem og tilbake.

Sjansefattig

Den største, og eneste, sjansen AaFK klarte å skape i den første omgangen var etter 26 minutter. Erlend Segberg spilte ballen ut til høyrekant Kristoffer Ødemarksbakken, som slo inn mot Sigurd Haugen. Haugen fikk derimot ikke timet løpet sitt skikkelig og endte opp med å måtte strekke seg bakover for å heade ballen, og endte opp med å avslutte godt over tverrliggeren. Det var også den eneste sjansen i hele førsteomgangen, for AaFK holdt Åsane unna å skape noe særlig. Dermed 0–0 til pause.

FORTVILELSE: AaFK-spillerne var fortvilet og frustrerte da de slet med å skape sjanser mot Åsane. Foto: Marius Simensen

Rett etter hvilen fikk Åsane-spiller Joel Mvuka en god mulighet til å sette 1–0 for gjestene. Han mottok ballen på 30 meter og driblet seg mot målet før han fikk god tid til å avslutte, nesten upresset, fra 20 meters hold. Men avslutningen gikk en meter til side for AaFK-keeper Michael Lansings mål.

AaFK-press

Etter 61 minutter fikk AaFK muligheten til å avslutte ved flere anledninger, Simen Bolkan Nordli fikk avsluttet fra sju meters avstand, men Åsane-keeper Mark Jensen fikk dyttet ballen unna, AaFK fikk avsluttet flere ganger, men Åsane fikk kastet seg frem og blokkert.

Det var AaFK som pressa på de påfølgende minuttene også og fikk skapt flere halvsjanser. Både David Fällman og David Olafsson kom til avslutninger, men fortsatt ingen AaFK-scoring.

Castro-show

Etter 71 minutter fikk AaFK endelig uttelling for presset sitt. Etter en corner mottok Niklas Castro ballen på cirka 20 meter og sendte i vei en håpefull avslutning. Skuddet gikk via en Åsane-spiller og spratt i nettmaskene bak Åsane-keeper Mark Jensen, 1–0 til AaFK. Castro hadde blitt byttet inn for Kristoffer Ødemarksbakken bare 12 minutter før han sendte AaFK i ledelsen.

Fem minutter før fulltid pådro Åsane-spiller Martin Ueland seg sitt andre gule kort for dagen, dermed rødt kort og tidlig dusj.

På overtid fikk Niklas Castro ballen inne i sekstenmeteren til Åsane, etter en pasning av venstreback David Olafsson og økte til 2–0 for hjemmelaget og sørget for AaFKs tredje seier på rad.

