Håper spesiell VM-oppkjøring skal gi ham medalje

Orienteringstalentet ladet opp til VM i orientering i en fransk festningsby.

Håvard Sandstad Eidsmo skal springe sprinten under helgens VM-åpning. Foto: Privat

Unggutten fra Byåsen er en av tre nordmenn som skal springe åpningsdistansen, sprint, i orienterings-VM som starter denne helgen. Under oppkjøringen til mesterskapet måtte talentet tenke nytt.

Den tjekkiske VM-byen Doksy var ikke tilgjengelig.

– Vi får ikke lov til å trene i området som skal holde VM, da må man finne noe som er ligner. Jeg dro derfor til Frankrike og hadde oppkjøringen min i Neuf-Brisach. En festningsby med helt spesiell arkitektur, forteller Sandstad Eidsmo.

Byen ligger mellom Frankrike og Tyskland ved elven Rhinen og er bygd som en ideal-by med fokus på å forsvare seg fra fiender.

Klar til helgens etappe

– Jeg føler meg godt forberedt. Jeg skal jo bare springe én distanse, så jeg har fått spesialisert meg inn mot løpet.

Eidsmo, som representer SPK Freidig, har høye ambisjoner.

– I VM-åpningen er målet å komme meg gjennom kvalifiseringen. Jeg går for topp seks og aller helst medalje, forteller han og legger til:

– Jeg er rangert som nummer tolv på verdensrankingen akkurat nå. Målet mitt er å forbedre den til nummer ti.

Eidsmo har som mål å bli nummer ti på verdensrankingen i løpet av sesongen. Foto: Privat

Fakta VM i orientering Øvelsene: Lørdag 3. juli – sprint kvalifisering og finale Søndag 4. juli – sprintstafett Tirsdag 6. juli – mellomdistanse kvalifisering og finale Torsdag 8. juli – skogsstafetter Fredag 9. juli – langdistanse Det norske damelaget består av Andrine Benjaminsen (Lillomarka OL), Victoria Hæstad Bjørnstad (Fossum), Ingrid Lundanes (NTNUI), Marie Olaussen (Fredrikstad SK), Kamilla Steiwer (Fredrikstad SK) Magne Dæhli (Halden SK), Håvard Sandstad Eidsmo (SPK Freidig), Kasper Fosser (Heming orientering), Audun Heimdal (NTNUI), Eskil Kinneberg (Raumar OL), Olav Lundanes (Halden SK) og Gaute Steiwer (Fredrikstad SK) utgjør herrelaget. Les mer

Generasjonsskifte

Eidsmo tok i fjor NM gull foran gullgrossisten Olav Lundanes (33). I en årrekke har han vært den mest dominante løperen på det norske orienteringslandslaget.

– Det er ingen tvil om at Håvard er et lovende talent. Han gjorde et kjempeløp under NM i fjor, forteller Lundanes.

Han beskriver løperen fra Byåsen slik:

– Han er sterk fysisk, men har fremdeles en jobb å gjøre når det gjelder det tekniske aspektet.

Hans egen rolle i orienteringsmiljøet har også endret seg.

– Jeg prøver å ikke framstå så alt for gammel og grinete. Det er naturlig at man får en lederrolle når man når en viss alder. De nye er veldig ivrige, og jeg prøver å svare godt nå de har spørsmål, sier veteranen.

Norges Olav Lundanes (t.v.) beskriver Håvard Lundanes fra Trondheim som et lovende talent. Her er Lundanes sammen med Gaute Hallan Steiwer etter herrenes stafett i VM i orientering 2019 der Norge endte på femteplass. Foto: Audun Braastad / NTB

Eidsmo er selv klar over hvilke steg han må ta for å etablere seg i toppen.

– Jeg har ofte litt «overfart». Altså jeg springer litt for fort til å få med meg alt, forteller han.

– Under løpet har man høy puls, men må holde hode kaldt for å gjøre de rette valgene i henhold til kartet. For å bli bedre på de tekniske aspektene med orientering valgte jeg å flytte til Sverige, sier han.

VM foregår i tjekkiske Doksy. Sprinten lørdag er VMs første distanse.

Etter lørdagens løp er planene klare.

– VM har vært en ambisjon lenge, men når det er ferdig skal jeg ta meg litt fri. Deretter er målet skal jeg satse alt på å forsvare NM-gullet mitt.