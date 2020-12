Her skjønner danskene at de kan vinne over Norge

I to treningskamper før EM forsto Danmark plutselig at Norge ikke lenger er et uoppnåelig lag. Det skal vises i semifinalen.

Ingen nåde. Henny Reistad vil igjennom, men blir hindret av Danmarks Kristina Jørgensen (t.v.) og Line Haugsted i en treningskamp før EM. Foto: Bo Amstrup/NTB

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kort om saken:

Fredag kveld spills EM-semifinalen mellom Danmark og Norge i Herning.

Kampen starter kl. 20.30 og vises på TV3 og Viaplay.

Frankrike og Kroatia spiller også om finalebillett klokken. 18.

Danmark har ståltro på at Norge kan beseires i semifinalen. To landskamper før EM betydde alt.

Da ble Norge nemlig tatt ned fra pidestallen:

Henny Reistad er spenstig og hopper høyt. Hun rager over de danske spillerne, men gjør en grimase i det hun blir tatt.

Danmarks Louise Katharina Burgaard og Trine Østergaard Jensen skjønner at de norske spillerne ikke er overkvinner. Kampen ender riktignok med norsk seier 27–25. Dagen før ble sifrene 29–26 i Vejle.

Fem mål tilsammen er ikke all verden i håndball med tanke på at det er mulig å utligne den lille forskjellen.

Kaptein Stine Bredal Oftedal og hennes lagvenninner har vært storesøstre de 13 siste gangene naboene har møtt hverandre. Da har danskene aldri vunnet. Statistikken smerter.

Trine Østergaard Jensen tar et godt tak i Veronica Kristiansen, da Norge og Danmark møttes før EM. Foto: Bo Amstrup/NTB

En ny giv

Men testkampene ble et vendepunkt når det gjelder mental innstilling.

– Spillerne forsto at Norge ikke kommer fra en annen planet, sier Chris Uldahl Pedersen.

Den danske sportsjournalisten er alltid på kampene til Esbjerg. Han dekker landslagets kamper i EM og var til stede på oppkjøringen i Vejle.

Siste gang Danmark slo Norge i en betydningsfull kamp, var i VM i 2002. Den gangen ble danskene verdensmestre etter å ha beseiret Norge i finalen.

Danmark har virkelig slitt de siste årene, ikke minst mot Norge. I 13 kamper på rad er det blitt norsk seier.

For to år siden ble EM en flopp med 8.-plass. I VM i Japan for ett år siden kunne målvakt Sandra Toft og hennes medspillere vinke farvel til en OL-billett. 9.-plassen var skuffende. Etter det fikk landslagstrener Claus Brun Jørgensen sparken.

– Fra da til nå har mye skjedd. Laget har fått inn en helt annen glød og kampånd, sier Chris Uldahl Pedersen.

Danskene jubler etter seieren over Russland, som sikret billetten til semifinalen. Ekte glede. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Snudde med Jesper Jensen

Han mener det i stor grad skyldes den nye treneren Jesper Jensen, som også er klubbtrener i Esbjerg. 43-åringens krav for å overta landslaget, var nettopp at han skulle få fortsette i klubblaget. Esbjerg leder serien og spiller i Champions League.

– Jeg kan skrive under på at han er en fantastisk fyr, sier Esbjergs Marit Malm Frafjord.

Veteranen tenker på måten han behandler spillerne på, omtenksomheten, men selvsagt også at han er en god trener. Derfor trives de norske spillerne så godt i dette miljøet.

Den danske journalisten mener at Norge ikke er noen umulighet med Jensen på sidelinjen.

Laget har kun sluppet inn 22 mål i snitt i EM-kampene. Klarer man det i semifinalen, er det en god sjanse for at Danmark kan vinne.

Les også Danskenes sjef har én fordel i kampen mot Norge

Håndballjournalisten viser til optimismen i den danske leiren og utdyper hvorfor testkampene ble et vendepunkt.

– Danmark spilte godt i 50 minutter, og så gikk det opp for spillerne at «herregud, vi kan jo vinne over Norge!» Dermed ble danskene nervøse da de plutselig fordi de var i ferd med å beseire den store rivalen gjennom så mange år. Nå føler gjengen at de har et bedre utgangspunkt enn den gangen.

Og det Danmark skal slå Norge på, er nettopp forsvarsspillet i samarbeid med målvakt Sandra Toft. De er dessuten tøffe i stilen, de vet hva Norge står for og de skal kontringene. Camilla Herrem skal ikke få score 13 mål, slik hun gjorde i de to testkampene.

Les også Håndballpresidenten: – Vi kan ikke ha omvendt form for likestilling

Jesper Jensen har fått skikk på det danske kvinnelandslaget. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Én av dem som skryter både av Danmark og trener Jesper Jensen, er norske Sanna Solberg-Isaksen. Hun har vært i Esbjerg siden sommeren 2017 og vet således godt hva som venter fredag kveld.

Til avisen JydskeVestkysten sier hun:

– Jeg visste det. Jeg visste at den var den rette løsningen for Danmark, hvis de virkelig ville forbedre seg.

Både hun, Marit Malm Frafjord og flere av de andre norske fremhever trenerens taktiske egenskaper.

– Han er smart og virkelig god til å finne løsninger. Og så er han god til å skape trygghet og få alle på et lag til å stole på hverandre, legger 30-åringen til.

Ikke helt fornøyd med det norske spillet i denne testkampen, selv om det ble seier 26. november, få dager før EM-åpningen. Foto: Bo Amstrup/NTB

Men hva skal så Norge gjøre for å komme tilbake på pallen igjen og øke sin gode statistikk som inneholder syv EM-titler?

Thorir Hergeirsson var ikke fornøyd i testkampene. Det var mye å ta tak i. Spillerne har deretter hørt og lært og vokst i dette mesterskapet. Seks seire på rad, og det med store marginer, gjør at gjestene har høy selvtillit og stor tro på egne ferdigheter.

– Og da må vi glemme statistikken. Den betyr i alle fall ikke noe. Hver kamp lever sitt eget liv, sier kaptein Oftedal.

Fakta Nominert 7 norske spillere Syv norske spillere kjemper om en plass på «all star-laget» i EM. Disse er nominert fra Det europeiske håndballforbundet (EHF): Katrine Lunde (målvakt) Camilla Herrem (venstrekant) Stine Oftedal (midtback) Kari Brattset Dale (linjespiller) Nora Mørk (høyreback) Stine Skogrand (høyrekant) Marit Malm Frafjord (forsvar) Totalt er det mulig å stemme på 40 spillere. Danskene har seks utvalgte. Les mer