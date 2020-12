Avgjorde cupfinalen med drømmemål: – Et av de fineste som er scoret på Ullevaal

Marie Dølvik Markussen hamret ballen i krysset og sikret Vålerenga en historisk dobbelttriumf.

Marie Døvik Markussen feirer praktmålet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Odd Inge Aas Journalist

LSK Kvinner-Vålerenga 0–2

ULLEVAAL STADION: Vålerenga har det siste tiåret levd fullstendig i skyggen av erkerival LSK Kvinner. Det gjør de ikke nå lenger.

Forrige helg sikret de sin første ligatittel i historien. Denne helgen løftet de kongepokalen for første gang, etter tidens første VIF-seier i kvinnenes cupfinale.

Det gjorde ingenting for de blå fra Oslo øst at det var LSK som var motstander på Ullevaal. Dermed fikk de også revansje for det ydmykende stortapet i fjorårets finale.

Cupfinalen 2020 vil ikke bare bli husket for Vålerengas etterlengtede triumf. Marie Dølvik Markussen skrev seg inn i cupfinalehistorien med en scoring hentet fra en annen verden.

Kampen gikk til ekstraomganger etter 90 ganske sjansefattige minutter. Vålerenga avgjorde finalen i løpet av få minutter mot slutten av den første ekstraomgangen.

De ledet allerede 1–0 da Dølvik Markussen fikk ballen ute til venstre. Hun førte den innover i banen, før hun dunket til fra over 20 meter. Ballen smalt i stolpen og inn helt oppe i motsatt kryss.

«For en scoring av Marie Dølvik. Et av de finere målene som er blitt scora på Ullevaal», tvitret Jan Åge Fjørtoft.

– Jeg har jobbet med å tørre litt mer. Jeg bare gikk for det, og det var deilig å se den gå inn, sa hun til NRK etter kampen.

Da hadde Ajara Njoya like før gitt Vålerenga ledelsen. Det kom etter meget godt forarbeid av en annen innbytter. Sigrid Heien Hansen snappet en feilpasning, avanserte og slapp ballen videre i akkurat riktig tidspunkt.

Njoya hadde vært alene med Ida Nordstrøm tidligere i ekstraomgangen, men da ble hun stoppet. Den feilen gjorde hun ikke igjen.

Dermed kunne Sherida Spitse løfte kongens pokal, mens fyrverkeri smalt og lyste opp himmelen over Ullevaal stadion.

– Jeg kom til klubben for å vinne, og da er det perfekt å avslutte på denne måten, sa Spitsen, som nå flytter hjem til Nederland.

Jevnspilt finale

LSK Kvinner startet kampen best. Sophie Haug kunne gitt de gule og svarte ledelsen allerede etter fire minutter. Hun blokkerte et svakt utspill fra Jalen Tomkins, men VIF-målvakten slapp med skrekken da ballen snek seg utenfor.

Haug fikk også et par gode muligheter i omgangens første halvdel, etter gode forarbeid fra Emilie Haavi ute til venstre. Spissen fikk imidlertid ikke avslutningene på mål.

For LSK var det en smell at den solide midtstopperen Ida Gausdal måtte ut med skade tidlig. Etterhvert tok også Vålerenga over mer og mer av spillet. De hadde mange hjørnespark, uten å klare å skape de helt store sjansene.

Den første som burde endt med mål, kom da Synne Jensen på vakkert vis vippet gjennom Celin Bizet Ildhusøy syv minutter før pause. Vålerengas stortalent var alene med Ida Nordstrøm, men skuddet gikk rett i hodet på målvakten.

Et par minutter senere hamret Sherida Spitse et hjørnespark inn i LSK-feltet. Dejana Stefanovic dunket til på volley fra straffemerket, men ballen føk like utenfor.

Emilie Haavi fikk omgangens største LSK-sjanse på overtid. Kapteinen dro seg fint fri ute til venstre. Avslutningen var også god, men den ble stoppet av Tompkins.

Stor Haug-sjanse

Den andre omgangen ble tett og jevn, uten at noen av lagene klarte å feste et skikkelig grep om kampen. Faktisk måtte vi helt til 80 minutter før den første store sjansen etter pause kom.

Sigrid Heien Hansen fikk ballen i god posisjon like utenfor LSK-feltet. Skuddet gikk via Malin Brenn, men Ida Nordstrøm klarte å kaste seg ned i tide til å stoppe ballen.

Sophie Haug fikk en enorm sjanse to minutter før full tid. Keeper Tompkins var ute og stoppet et gjennomspill. Ballen havnet hos Haug, som fra 25 meter burde ført ballen nærmere mål før hun skjøt. I stedet havnet ballen utenfor.

Fem minutter ut i den første ekstraomgangen var det et under at Vålerenga ikke tok ledelsen. Justine Vanhaevermaet mistet ballen på vie fremover.

Synne Jensen snappet den og spilte Ajara Njoya alene med keeper. Kameruneren er normalt sett den du vil ha i de avgjørende situasjonene. Spissen prøvde å sette ballen mellom beina på Nordstrøm, men keeperen fikk en fot på ballen og reddet LSK.

Den feilen rettet altså Njoya opp noen minutter senere. Så tok Marie Dølvik Markussen tak, og resten er Vålerenga-historie.