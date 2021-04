Ødegaard spilte en nøkkelrolle da laget nådde finalen. Nå kan han bli mester – ett år senere.

Rivalene Real Sociedad og Athletic Bilbao skulle møtes til cupfinale i fjor. Nå skal kampen endelig spilles.

Martin Ødegaard og svenske Alexander Isak feiret for finale 4. mars i fjor. Nå skal kampen endelig spilles. Da kan fort Isak starte, mens Ødegaard må følge med på avstand.

«Vamos!!» skrek Martin Ødegaard inn i kameralinsen til Real Sociedads TV-team. Etterpå gikk han og lagkameratene bort for å feire foran Real Sociedad-supporterne som hadde tatt turen for å heie frem laget i Copa del Rey-semifinalen mot nivå to-klubben Mirandés.

Ødegaard scoret i 2–1-seieren på hjemmebane. Nordmannens lag vant returoppgjøret 1–0. Seieren betydde at laget skulle spille sin første cupfinale på 32 år.

På ferden dit spilte Ødegaard, på utlån fra Real Madrid, en avgjørende rolle. Han markerte seg kraftig med scoring og to målgivende i 16-delsfinalen mot Osasuna. I den påfølgende kvartfinalen satte han ballen i nettet mot nettopp Real Madrid, i det som ble en dramatisk 4–3-triumf.

I finalen ventet Baskerland-rival Athletic Bilbao. Det oppgjøret skulle blitt spilt 18. april i fjor. Det satte selvfølgelig koronapandemien en stopper for.

Lørdag skal finalen endelig spilles, godt over ett år etter at finalistene ble klare. Men mye er annerledes.

Et hendelsesrikt år

For som de fleste nok har fått med seg, spiller jo ikke Ødegaard lenger for Real Sociedad. Real Madrid bestemte seg for å hente ham tilbake etter et tidvis svært imponerende utlån i San Sebastián-klubben. Da 2020/2021-sesongen endelig begynte i fjor høst, var planen å prege Real Madrids A-lag.

Slik gikk det ikke. Skadeproblemer, manglende form og lite tillit fra Zinédine Zidane førte til at han reiste til Arsenal på utlån i januar. Der har han etter hvert vist nivået norske fotballfans ønsker å se ham prestere på. I tillegg ble han utnevnt til landslagets nye kaptein da Ståle Solbakken tok ut sin første Norge-tropp i mars.

22-åringen står foran noen spennende måneder, men cupfinalen som han så sterkt bidro til at Real Sociedad nådde, den får han ikke spilt. Da han forlot laget etter forrige sesong, beskrev han oppholdet som «uforglemmelig».

– Dere har fått meg til å føle meg som en av deres egne, sa Ødegaard i en avskjedsvideo på Real Sociedads Youtube-kanal.

I den nevnte han blant annet cupsuksessen som et høydepunkt, i tillegg til at han fra da ville være supporter av laget for alltid. Ødegaard får neppe sett særlig av finalen lørdag kveld. Han og Arsenal møter nemlig Liverpool 21.00, en halvtime før avspark mellom Athletic og Real Sociedad.

Martin Ødegaard har vist seg frem i Arsenal-drakten den siste tiden. Her etter å ha scoret mot byrival Tottenham.

Den første finalen av sitt slag

Finalen er av det spesielle slaget. Det er det første finalemøtet mellom de to største klubbene i den baskiske regionen. Real Sociedad har vunnet cupen to ganger tidligere, sist i 1987. Athletic Bilbao vant sin siste tre år tidligere. 80-tallet var generelt en god tid for begge klubbene, da de tok flere ligatitler hver. La Liga-trofeet havnet faktisk i Baskerland fire år på rad (1981–1984). En imponerende bedrift for to lag som hadde interne regler mot å hente spillere uten tilknytning til Baskerland.

Real Sociedad lettet etter hvert på disse reglene, da de hovedsakelig av konkurransehensyn ble tvunget til å se utenlands for å finne gode nok spillere. Athletic har holdt seg til å kun bruke spillere med en form for baskisk tilknytning, men har stadig justert kriteriene. Tidligere stjernemidtstopper Aymeric Laporte (nå Manchester City) er født og tilbrakte en del av oppveksten i Frankrike, men ble godkjent på grunn av oldeforeldrenes baskiske blod. I tillegg var han tilknyttet klubbens ungdomssystem i flere år før han debuterte for A-laget, ifølge The National.

Det var snakk om at finalen skulle spilles da toppfotballen startet opp igjen i fjor sommer, men begge klubbene uttrykte ønske om at supporterne skulle kunne delta. Når finalen nå skal spilles, blir det likevel for tomme tribuner i Sevilla. Hovedgrunnen til det er at denne sesongens finale allerede nærmer seg. Athletic har nemlig muligheten til å vinne to cuptitler på 14 dager, ettersom de møter Barcelona 17. april.

Storscorer la opp

Det er ikke bare Ødegaard som ikke får deltatt i den spesielle kampen. Aritz Aduriz scoret 172 mål i løpet av sin lange karriere (fordelt på tre perioder) i Athletic. Han slet med hofteproblemer store deler av forrige sesong, men kom seg på banen igjen utover våren og bidro både i kvartfinalen mot Barcelona og de to semifinalekampene mot Granada.

Men i mai sa det stopp for den nå 40 år gamle Athletic-helten. Han hadde fått klar beskjed om at hoften måtte byttes. Dermed ble det ikke tid til å vente på at den da utsatte finalen ble satt opp på nytt.

– Tiden har kommet. Jeg har sagt mange ganger at fotballen forlater deg før du ønsker å forlate den. I går ba legene meg om å møte kirurgen, heller før enn senere, for å få hofteprotese, slik at jeg kan leve livet mitt så normalt som mulig. Kroppen min har dessverre sagt «nok». Jeg kan ikke hjelpe lagkameratene mine slik jeg vil eller slik de fortjener. Sånn er livet til en profesjonell idrettsutøver, skrev Aduriz på Twitter.

Aritz Aduriz fikk ikke spille så mye i sin siste Athletic-sesong, men ble matchvinner etter et brassespark mot Barcelona i en tidlig ligakamp.

Finalen kunne blitt en fantastisk avskjed for ham. Istedenfor må han se den som supporter.

Real Sociedad har vært sterkest i ligaen denne sesongen og ligger på femteplass, mens Athletic ligger på niende. Den store premien utdeles imidlertid på lørdag. Da får Ødegaard og Aduriz vite om en av dem kan kalle seg cupmester, mange måneder etter at de siste kledde seg i klubbenes drakter.

En eventuell tittel vil være den første store i karrieren for dem begge.

PS: Real Sociedad bekrefter at Ødegaard offisielt blir mester om laget vinner. Om han får medalje, avhenger av hvor mange som utdeles. Viaplay-programleder og ekspert på spansk fotball, Petter Veland, opplyser at den triumferende klubben får 40 medaljer. Den bestemmer selv hvem som får de.