Disse kvinnene spiller på et herrelag i norsk 2. divisjon

Landslagets Lene Aamodt og Mathilde Hveding Langmo deltar i bandy-VM i Oslo i disse dager. De er blitt herdet av menn.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Lene Aamodt (t.v.) og målvakt Mathilde Hveding Langmo har det til felles at de spiller på kvinnelandslaget, på Drammens kvinnelag og Sagenes herrelag. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Mette Bugge Aftenposten

Se stort bildegalleri fra VM nederst i saken.

VOLDSLØKKA: Aamodt (24) får god erfaring på midtbanen til Sagenes herrelag i 2. divisjon, der hun også var kaptein siste sesong.

Langmo (28) er eneste målvakt, og blir pepret med baller av menn som gjerne vil score. Det gir mestring å stå imot.

Begge spiller dessuten på Drammens kvinnelag. Enda mer kamptrening blir det med kvinnelandslaget, som deltar i gutteserien.

Morsomt med bandy på Voldsløkka. Forrige gang Norge arrangerte VM var i Drammen i 2010. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Åpnet med uavgjort

Norge klarte 1–1 i åpningskampen mot USA onsdag. Hjemmelaget fikk til slutt et overtak ved å vinne på straffeslag, et resultat som får betydning hvis de to landene ender likt i poeng. Norge scoret på to, USA kun på ett av fem straffeslag.

I neste kamp mot Finland ble det seier 2-1. Det betyr at landslaget har tatt et langt steg mot en semifinale.

Charlotte Selbekk og Martine Holm ble målscorere. Treneren lot Stine Pedersen stå i mål i den andre kampen og hun reddet et viktig straffeslag på overtid i første omgang.

.

Ingrid Bjonge holder til daglig til i svensk eliteserie, på laget Västerås. Hun er en av veteranene på landslaget. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Jubelscenene var størst etter kamp to, med flere hundre tilskuere på tribunen og stort trøkk. Tidligere på daen var det Ingebjørg Kvaal-Knutsen, som til daglig spiller i svensk eliteserie, som sørget for et norsk mål.

Er blitt hardføre

Flertallet av spillerne på landslaget har startet opp på lag med gutter, men ikke alle har dratt det så langt som det Aamodt og Langmo gjør.

Aamodt startet med sporten i fem-seksårsalderen i Drammen, sammen med tvillingbroren. Faren Arild var trener. I dag er han sjef på landslaget.

– Det var ikke så mange jentelag den gangen, sier Aamodt.

Derfor ble spill på guttelag et naturlig valg.

Lene Aamodt får mye tøff trening på Sagenes herrelag, som hun kan ta ut på kvinnelandslaget. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Aamodt er med i sitt femte VM. Mangeårig landslagsspiller Maria Skavhaug, som ikke kom med til mesterskapet på hjemmebane, sier:

– Lene er én av Norges beste spillere. Hun er komplett og uvurderlig for det norske landslaget, i likhet med kaptein Lene Skrettingland.

Kapteinen var som yngre med på Skeids aldersbestemte guttelag, og på herrelaget til slutt.

Fakta Bandy-VM i Oslo Åtte lag deltar, Norge, Sverige, Finland, Sveits, Japan, Estland, Russland og USA. Canada måtte trekke seg av økonomiske grunner, Kina på grunn av koronavirus. VM med 11 spillere startet for kvinner i 2004. Norge har tatt fem bronsemedaljer. Sverige er regjerende verdensmester. Bandyforbundet er 100 år i år, og markerer det blant annet med et VM. Kulturdepartementet er med å sponse TV-produksjon av semifinaler og finale.

Kom sent i gang

Målvakt Langmo hadde en litt annen inngang til verdens raskeste lagsport. Hun begynte som 17-åring, da hun ble lei av at mor, far og bror alltid dro på bandy.

Broren Heming var målvakt, familien hadde Ready som base.

– Jeg var utespiller i én sesong og scoret ett mål, men opplevde at det var mye morsommere å stå i mål, sier hun.

Straffeslag og målvakt Mathilde Hveding Langmo gjør alt hun kan for å stoppe amerikanernes skudd. De fikk kun ett mål på fem forsøk. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Allerede søndag, dagen etter at medaljevinnerne er kåret på Frogner stadion, skal Aamodt og Langmo i kvalifiseringskamp med herrelaget. Sagene gjør et forsøk på å komme til 1. divisjon, og skal spille mot Røa.

– Det er kult at de to spiller på et herrelag. Sagene har et nivå som passer dem perfekt, mener landslagstrener Aamodt.

Han skulle gjerne sett at Norge hadde vunnet kampen mot USA, laget som er best forberedt til VM og spiller i herreserien der borte.

Spillerne har bakgrunn fra ishockey. Som landslag i bandy bor de alle i staten Minnesota, der de har trent og spilt sammen de fire siste årene.

Landslaget deltar i herreserien. På den måten blir det ekstra tøffe spillere.

Se flere bilder fra Norges VM-kamp på hjemmebane her:

Lagkameratene på Sagene dukket opp til kampen mot Finland. F.v.: Eigil Spongsveen, Mathilde Hveding Langmo, Magnus Hamar, Theo Berggreen, Fredrik Steinrem Edelmann, Sivert Hamar, Magnus Skattebøl, Lene Aamodt. Foto: Tine Bjonge

Julia S. Ahlborg gir jernet på isen, men det ble «bare» 1–1 mot USA. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Publikum koste seg på tribunen. Mer enn 300 stilte opp til kamp som startet klokken 09.30. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

I bandy er det ikke lov til å takle. Juliea S. Ahlborg i færingen. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Charlotte Marie Selbekk er spiss på landslaget og svenske Vänersborg. Hun dro tidlig fra Bærum for å gå på bandygymnas i nabolandet. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

USAs Tam Meuwissen i farten med Helle Berntsen-Lillejord (8) i hælene. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Norges Lene Aamodt snakker med pappa og landslagstrener Arild Aamodt etter åpningskampen. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Norges Julie Storvik mot USAs Kelly Engebretson under åpningskampen i bandy-VM. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Ballen er liten, men Julie Storvik har kontroll. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Norges Lene Aamodt (7) jubler sammen med keeper Mathilde Hveding Langmo, som får en klem av Julia S. Ahlborg etter uavgjort mot USA og deretter 2–1 i straffeslag. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Lene Aamodt (t.v.) og målvakt Mathilde Hveding Langmo har det til felles at de spiller på kvinnelandslaget, Drammens kvinnelag og Sagenes herrelag. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix