VM-nedtur for Lorentzen

Håvard Holmefjord Lorentzen var ikke i nærheten av VM-medalje, og endte på en skuffende 15.-plass på 500 meter.

Håvard Holmefjord Lorentzen i aksjon tidligere i år. Foto: Peter Dejong / AP

Lorentzen gikk i par med verdensrekordholderen Pavel Kulizhnikov, som ble verdensmester med tiden 33,72, etter å ha gått en meget sterk siste ytre på den raske isen i Salt Lake City i USA.

Nordmannen klarte aldri å holde følge med russiske Kulizhnikov, og gikk i mål på tiden 34,53 - noe som holdt til 15.-plass.

Russeren Ruslan Murashov (33,99) tok sølvet, mens Tatsuya Shinama fra Japan tok bronsemedaljen med tiden 34,03.

– Håpet på mer

Etter løpet innrømmet Lorentzen at han var «litt skuffet» over egne prestasjoner.

– Jeg irriterer meg over at jeg ikke får ut det jeg er god for. Men det skulle litt til for at det skulle skje et mirakel i dag, ut ifra hvordan jeg har prestert tidligere denne sesongen. Men formen har vært god på trening den siste tiden, så jeg hadde håpet på mer, sa Lorentzen til Viasat 4 etter løpet.

– Jeg hadde håpet på en tid ned mot norsk rekord (34,28, journ. anm.), og da hadde det kanskje holdt til en 8.-plass. Men nivået her i dag er helt spinnvilt, la Lorentzen til.

Pavel Kulizhnikov tok VM-gull på 500 meter. Her fra et tidligere løp i år. Foto: Peter Dejong / AP

Nye muligheter

Lørdag kveld (norsk tid) er det nye muligheter i VM for Lorentzen. Da skal han i aksjon på 1000 meter.

– Jeg tror det kan bli bra, men det er mange som går fort, sa Lorentzen om egne sjanser.

Lorentzen tok VM-bronse på torsdagens lagsprint sammen med Bjørn Magnussen og Odin By Farstad.

Fakta VM-program lørdag: VM enkeltdistanser i Salt Lake City, Utah, 3. dag (norsk tider): Kl. 20.30: 5000 meter kvinner, med Sofie Karoline Haugen.

Kl. 21.35: 1000 meter menn, med Håvard Holmefjord Lorentzen og Odin By Farstad.

Kl. 23.09: Lagtempo menn, med Sverre Lunde Pedersen, Kristian G. Ulekleiv, Håvard Bøkko og Hallgeir Engebråten. Skøyte-VM sendes på Viasat 4.

