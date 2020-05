Øygarden vil signere Azar Karadas

1. divisjonsklubben vil gi veteranen muligheten til å fortsette fotballkarrieren.

Azar Karadas er blitt Brann 2-trener, men kan bli å se i OBOS-ligaen denne sesongen. Foto: Marius Simensen, Bildbyrån

Øygarden ønsker å forsterke laget, og nå vurderer 1. divisjonsklubben fra Sotra ingen ringere enn Azar Karadas.

BT får bekreftet fra flere hold at det har vært dialog mellom Karadas og Øygarden tidligere i år om muligheten for at 38-åringen kan fortsette karrieren sin der.

– Vi synes Azar er en god fotballspiller og en flott person, så det er helt naturlig at vi har hatt kontakt med ham, sier Trond Jetmundsen, daglig leder i Øygarden Fotballklubb om den mulige overgangen.

Er blitt trener

Karadas spilte for Brann ut 2019-sesongen, men signerte ikke ny kontrakt som spiller. I stedet ansatte Brann ham som trener i akademiet.

Nå jobber Karadas med Brann 2. Nylig uttalte han til BT at han har store ambisjoner som trener og ser sin nye jobb som en svært spennende mulighet. Samtidig åpnet Karadas for å fortsette spillerkarrieren.

BT har prøvd å få en kommentar fra Karadas til denne saken, men den tidligere Brann-stjernen har ikke besvart avisens henvendelser.

Karadas sa følgende da det ble laget en reportasje om hans nye trenerliv i forbindelse med Ballsparks spesialsending 16. mai:

– Mulighetene er der, men jeg er i utgangspunktet trener i dag. Så kunne jeg tenkt meg å spille fotball, det kribler litt i beina fremdeles. Men 2020 er blitt et spesielt år, og det er noen ting jeg må tenke på. Vi får se etter hvert om det blir litt fotball.

Azar Karadas var lenge en superinnbytter under Lars Arne Nilsen i Brann. Etter 2019-sesongen var spillerkarrieren hans slutt i Brann. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Komplisert situasjon

Overgangen er komplisert av flere årsaker. Karadas har nylig begynt sin jobb som Brann 2-trener, en rolle som vil kreve mye tid.

I tillegg ligger 2020 an til å bli et svært hektisk fotballår når det først kommer i gang. En haug med kamper skal spilles på kort tid, og spørsmålet er om det er mulig å kombinere det å være spiller i 1. divisjon med å være trener i Brann-akademiet.

Slik BT forstår situasjonen er det opp til Karadas om han ønsker å fortsette karrieren på Ågotnes i det som vil bli Øygarden FKs første sesong. Dersom han vil, så vil Øygarden.