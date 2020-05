19-åring går fra Southampton til Stabæk

Fotballtalentet Kornelius Normann Hansen forlater Southampton og går til Stabæk.

Kornelius Normann Hansen er klar for Stabæk. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Stabæk bekrefter på sine nettsider at 19-åringen har signert for klubben.

Normann Hansen ble del av Southampton-akademiet som 16-åring. Han kom til Premier League-klubben fra Fram Larvik. Der har han vært de siste tre årene. Nå går turen hjemover.

– Jeg startet i Fram og hadde ikke tenkt at jeg skulle spille i England. Så var jeg så heldig å få tilbud som 16-åring, og da måtte jeg ta det, sier han.

– Jeg håper jeg har fått noe ut av disse årene og kommer tilbake til Norge for å vise det, tilføyer Hansen.

19-åringen, som kan bekle flere posisjoner offensivt i banen, har signert en avtale ut 2022-sesongen.

Kontrakten hans med Southampton utløp nå.

Normann Hansen er klar for Stabæk kun kort tid etter at klubben mistet Ola Brynhildsen til Molde.

– I form av at det er en norsk unggutt, er han en slags erstatter, men de er forskjellige som spillere. Vi erstatter Ola med en unggutt som er to år yngre, men det er godt å få inn en ny så fort Ola er dratt. Brynhildsen har mer erfaring, men vi kan si at dette er erstatteren i troppen, sier sportssjef Torgeir Bjarmann til Nettavisen.

Han kaller avtalen som er inngått veldig positiv både sportslig og økonomisk.