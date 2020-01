Åsane-talent er ettertraktet. Brann er blant de interesserte.

Ole Didrik Blomberg (19) kan forsvinne.

TALENTFULL: Flere eliteserieklubber, deriblant Brann er interessert i Ole Didrik Blomberg. Foto: Paul S. Amundsen

Vestlandshallen: Onsdag kveld avholdt Åsane årets første fotballtrening.

På den deltok fem Brann-spillere. Og én Brann kan tenke seg.

BT er kjent med at flere eliteserieklubber har kommet med konkrete bud på den 19 år gamle kantspilleren Ole Didrik Blomberg.

Brann er én av klubbene som har vist interesse.

TILBAKE PÅ JOBB: Senai Hagos og resten av Åsane-stallen deltok på årets første trening i Vestlandshallen onsdag kveld. Foto: Eirik Brekke

Like før nyttår hentet Brann Åsane-talentet Ole Martin Kolskogen.

Morten Røssland tror flere Åsane-spillere kan ta steget til et høyere nivå i løpet av vinteren.

– Vi kommer nok til å miste en eller to spillere til. Det er eliteserieklubber som har henvendt seg angående flere av våre spillere, sier Røssland.

Blomberg, som spilte for Gneist på nivå fem i 2018, begeistret flere gjennom fjorårssesongen med sin fart, teknikk og presise fot.

Branns sportssjef, Rune Soltvedt, ønsker ikke å kommentere saken.

Men klubben har altså merket seg Blomberg, som var med da Åsane slo nettopp Brann i treningskamp i fjor høst.

Flere Brann-spillere på besøk

Mens flere andre lag stadig har ferie, har altså Åsane startet sin sesongoppkjøring.

– Det er veldig godt å være i gang igjen, sier Åsane-trener Morten Røssland, etter årets første trening.

Med på økten var blant andre Brann-spillerne Kristoffer Barmen, Sander Marthinussen, Eirik Moldenes, Emil Kalsaas og Ole Martin Kolskogen.

Sistnevnte gikk til Brann fra Åsane før jul og kan være aktuell for spill på Myrdal i år.

Også Sogndals Joachim Soltvedt var å se i Vestlandshallen.

– Det er veldig gøy å ha de på besøk. Her er de hjertelig velkommen. Vi ser på det som en tillitserklæring, sier Røssland.

PÅ BESØK: Brann-spillerne Eirik Moldenes og Kristoffer Barmen lader opp til sesongstart på trening med lillebroren i nord. Brann avholder sin første fellestrening på mandag. Foto: Eirik Brekke

Han sier at Åsane, gjennom vinteren, har hatt besøk av flere spillere fra andre eliteserieklubber.

– Tilbakemeldingen vi får, er at de synes det er kjekt at vi spiller god fotball. I tillegg har vi bra nivå på treningene. Det tiltrekker seg spillere, sier Røssland.

Vil beholde stammen

Morten Røssland er midt i en hektisk periode, hvor han jobber med å få på plass det som skal bli Åsanes stall den kommende sesongen. Hoveddelen av den, skal være den samme som brakte laget til opprykk til OBOS-ligaen for halvannen måned siden.

– Det er viktig for oss å beholde stammen fra i fjor, sier treneren, som tidligere i vinter forlenget med Martin Ueland og Henrik Udahl.

To rutinerte Åsane-spillere, som foreløpig ikke er fornyet sine kontrakter, er fjorårets toppscorer Joakim Hammersland og keeper Eirik Østgaard.

– Vi har en god dialog med begge to, og tror vi skal få de med videre. De var avgjørende for at vi rykket opp, og er viktige både som spillere og typer i Åsane, sier han.

TRAVEL MANN: Morten Røssland er inne i en av de mest hektiske periodene i året, når han jobber med å få på plass spillerstallen til den kommende sesongen. Foto: FREDRIK VARFJELL

Selv om han ønsker å beholde stammen i laget, er Røssland klar på at Åsane må forsterkes før de vender tilbake til det nest øverste nivået.

– Vi må ha inn et par spillere, men vi har marginalt med midler. Vi konkurrerer med klubber som har langt høyere lønnsbudsjetter enn oss, sier treneren, som likevel opplever at det er mange som ønsker å spille fotball i Åsane.

– Vi merker at vi er en attraktiv klubb. Folk snakker positivt om oss og måten vi spiller fotball på. Vi har turt å bruke unge lokale spillere, og det tror jeg faller i god jord hos mange, sier Røssland.

Åsane møter Brann til treningskamp torsdag 6. februar i Vestlandshallen. Den kampen kan abonnenter se på bt.no.

Publisert 10. januar 2020