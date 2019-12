APOEL har kalt inn til pressekonferanse for å presentere Ingebrigtsen

Kåre Ingebrigtsen blir mandag presentert som ny trener for APOEL.

Kåre Ingebrigtsen blir APOELs nye trener. Foto: Christine Schefte

Anders Møllersen

Det bekrefter den kypriotiske klubben på Twitter lørdag, dagen etter at det ble meldt at Ingebrigtsen skulle komme til Kypros for å bli enig om de siste detaljene i kontrakten.

Pressekonferansen skjer mandag klokken 11.00 norsk tid på klubbens treningsanlegg.

Ingebrigtsens treneravgang i belgiske Oostende ble på overraskende vis offentliggjort midt under bortekampen mot Charleroi fredag kveld. Den tidligere RBK-treneren fikk ingen hyggelig avskjed i et stygt 0–5-tap.

Ingebrigtsen skal ifølge Oostende ha valgt å forlate klubben av egen vilje for å ta over APOEL, som er i sluttspillet i Europa League. Laget møter Basel til 16-delsfinale i slutten av februar.

