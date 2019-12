Her er Starts eliteseriekamper i 2020

Seriestart for Martin Ramsland og co. blir første helg i april. Her er alle Starts kamper.

Martin Ramsland og lagkameratene etter 3–4 scoringen på Åråsen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Torsdag klokken 12 ble terminlisten for Eliteserien sluppet. Etter det mirakuløse opprykket på Åråsen er Start tilbake i det gode selskap.

Det er klart at laget åpner borte mot Kristiansund i første runde, og avslutter serien mot samme lag hjemme. De får 16.mai-kamp hjemme mot Mjøndalen - første hjemmekamp på den datoen i Eliteseriens siden 2014.

– Viking blir spesielt, både hjemme og borte. Der er det rivalisering og vi gleder oss til de oppgjørene hvor det står litt ekstra på spill, sier Martin Ramsland i Starts egen livesending.

Her er alle kampene:

Runde 1 (05.05):

Søn 18.00: Kristiansund - Start

Runde 2 (13.04):

Man 18.00: Start - Aalesund

Runde 3 (19.04):

Søn 18.00: Strømsgodset - Start

Runde 4 (26.04):

Søn 18.00: Start - Stabæk

Runde 5 (29.04):

Ons 18.30: Bodø/Glimt - Start

Runde 6 (03.05):

Søn 18.00: Start - Sandefjord

Runde 7 (10.05):

Søn 18.00: Haugesund - Start

Runde 8 (16.05):

Lør 18.00: Start - Mjøndalen

Runde 9 (24.05):

Søn 18.00: Sarpsborg 08 - Start

Runde 10 (28.05):

Tors 21.00: Start - Brann

Runde 11 (06.06):

Lør 18.00: Viking - Start

Runde 12 (26.06):

Fre 19.00: Molde - Start

Runde 13 (01.07):

Ons 19.00: Start - Odd

Runde 14 (05.07):

Søn 18.00: Vålerenga - Start

Runde 15 (12.07):

Søn 18.00: Start - Rosenborg

Runde 16 (18.07-19.07):

Aalesund - Start

Runde 17 (25.07-26.07):

Start - Bodø/Glimt

Runde 18 (01.08-02.08):

Odd - Start

Runde 19 (08.08-09.08):

Start - Vålerenga

Runde 20 (15.08-16.08):

Mjøndalen - Start

Runde 21 (22.08-23-08):

Start - Molde

Runde 22 (12.09-13.09):

Sandefjord - Start

Runde 23 (19.09-20.09)

Start - Haugesund

Runde 24 (26.09-27.09):

Brann - Start

Runde 25 (03.10-04.10):

Start - Sarpsborg 08

Runde 26 (17.10-18.10)

Start - Viking

Runde 27 (31.10-01.11):

Rosenborg - Start

Runde 28 07.11-08.11):

Start - Strømsgodset

Runde 29 (22.11):

Stabæk - Start

Runde 30 (28.11):

Start - Kristiansund

