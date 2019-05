For en liten måned siden kom nyheten om at Kjetil Ruthford Pedersen skulle bli assistenttrener for Nei Mongol FC som spiller i Kina League One (nest øverste nivå). Klubben har tilskuerkapasitet på over 50.000 og kristiansanderen hadde fått fett betalt som en av assistenttrenerne i klubben.

Men da kontrakten skulle signeres skjedde det uforutsette ting. I Fotballradioen får du historien.

Vi diskuterer selvfølgelig også Starts cuptap og situasjonen i klubben før helgens viktige kamp mot Strømmen.