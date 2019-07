Verdensmesteren: – En riktig avgjørelse å trekke seg fra Tour de France

På torsdagens etappe valgte Rohan Dennis å gå av sykkelen og forlate rittet, tilsynelatende uten fysiske ubehag.

Ettersom han trampet forbi pressekorpset i målområdet, ble det ikke brakt på et rene hvorfor verdensmesteren valgte å trekke seg fra rittet.

Fredag uttalte den australske rytteren seg for første gang. I en pressemelding fra Bahrain-Merida uttaler verdensmesteren at han tok det riktige valget.

– Jeg er veldig skuffet over å forlate rittet på dette tidspunktet. Den individuelle tempoetappen (fredag) har vært et stort mål for meg og laget, men gitt min nåværende følelse var det riktig å trekke seg, sier Dennis.

Dennis utdyper på ingen måte hvorfor han valgte å trekke seg, men ønsker lagkameratene lykke til og takker Tour de France-fansen som har støttet ham på landeveien siden Brussel.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd har snakket med Dennis de siste dagene og beskriver ham som en «perfeksjonist».

– Slik jeg kan forstå det, er Dennis misfornøyd med hjulene på syklene. De er 40 watt tregere enn det de beste konkurrentene har. Det tilsvarer ti prosent, og med ti prosent borte vinner man ikke morgendagens tempoetappe, sa Hushovd til kanalen under torsdagens etappe og presiserte samtidig at det var hans oppfatning av saken.