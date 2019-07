Sevillas nye storkjøp kan bety at klubben dropper Sander Berge

Mandag hentet den spanske klubben Óliver Torres fra Porto i Portugal. Den 24 år gamle spanjolen kostet cirka 120 millioner kroner.

Torres er i likhet med Berge primært en midtbanemann. Han ble den niende spilleren Sevilla hentet i sommer. Det er klubbens nylig hjemvendte sportsdirektør Monchi som styrer kjøp og salg.

– Monchi er overgangenes Messi, sa Torres da han ble presentert.

At Berge forsvinner fra Genk i sommer, er rimelig sikkert. Men at prislappen har vokst solid det siste året og skal ligge på cirka 220 millioner kroner, har gjort Sevilla mindre sugen på en handel.

Det sier en lokal journalist som har god kjennskap til Sevilla til NTB.

Mange signeringer

Berge har vært nevnt som et åpenbart Sevilla-objekt i halvannet år. Den siste tiden har ikke hans navn vært å se i sportsavisen Marcas, Spanias mest leste avis, dekning av Sevilla.

Mandag skrev den belgiske avisen Het Laatste Nieuws at Berge takket nei til Sheffield United. Det er en nyopprykket Premier League-klubb. Sportsdirektør Dimitri de Conde i Genk bekreftet overfor VG at de hadde mottatt et bud.

Terje Pedersen / NTB scanpix

I tillegg til Torres har Sevilla signert Fernando Reges, med bakgrunn fra Manchester City, som kan kle en midtbanerolle. Klubben har også hentet Joan Jordán fra Eibar.

Den spanske toppserien starter 16. august. Det er én uke etter den engelske eliteserien.