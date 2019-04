Tilskuersnittet i Eliteserien har økt kraftig sammenlignet med seriestarten i fjor

– Det er veldig hyggelig å få en økning på 20 prosent. Samtidig er det jo tidlig i sesongen. Ser man på det totale gjennomsnittet fra 2018-sesongen er vi fem prosent over til nå, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

Mandag kveld rundet Rosenborg og Odd av den andre serierunden foran 11.723 tilskuere på Lerkendal. Alle klubbene har nå hatt én hjemmekamp hver, og 2019 har vært en svært god seriestart for tilskuertallene hvis man sammenligner med fjoråret.

Fakta: Tilskuertall etter første hjemmekamp Odd: 7.295 Vålerenga 8.055 Ranheim 1.694 Sarpsborg 5.964 Strømsgodset 5.040 Viking 10.059 Bodø/Glimt 2.793 Stabæk 4.031 Mjøndalen 2.211 Molde 6.372 Haugesund 3.671 Kristiansund 3.984 Tromsø 2.888 Lillestrøm 5.829 Brann 13.213 Rosenborg 11.723 (Kilde: Fotball.no)

Trakk nesten tusen flere tilskuere i snitt

Etter to serierunder i 2018-sesongen var det i gjennomsnitt 4941 tilskuere på kamp.

Etter to runder denne sesongen har det vært 5.926 tilskuere i snitt på kamp. Snittet er nesten 1000 mer enn i fjor, noe som er en økning på hele 20 prosent.

– Det er veldig gledelig at sesongen begynner så bra. Jeg opplever at det er mye positiv fotballprat blant klubber og supportere. Det er også stor trøkk fra de unge, der det blant annet har vært stor interesse rundt Eliteserien Fantasy, som har over 50.000 deltagere. I tillegg er tiltak som Fanzone utenfor stadion viktig for å trekke folk på kamp, svarer Øverland.

Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Peker på tre grunner

Øverland trekker frem tre viktige og konkrete punkter som viser til tilskuerøkningen fra det svake fjoråret. Først trekker direktøren frem den tidlige seriestarten som fikk stor kritikk i fjor vår, som ble hardt preget av det utfordrende været.

Fjorårets seriestart hadde sin første kamp så tidlig som 11. mars, mens årets første kamp i Eliteserien ble spilt 30. mars.

– Mye av økningen skyldes helt klart den tidlige sesongstarten i fjor. Det var stor interesse rundt vinter-OL i Pyeongchang, som sluttet like før eliteseriestart. Derfor var det ikke like mye dekning av mediene i forkant av sesongen. Også var vi svært uheldige med den ekstreme vinteren, mener han.

– Har dere lært av den tidlige seriestarten i 2018?

– Ja, men oppsettet for de neste sesongene er allerede klart, og vi har annethvert år med tidlig og senere seriestart. Nå håper vi jo bestemt at A-landslaget skal komme seg til EM neste år, så derfor har vi planlagt spillefri under EM på sommeren. Det gjør at vi igjen må ha en tidlig sesongstart, som blir 15. mars, svarer Øverland.

Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Brann med flest tilskuere

I tillegg til en senere sesongstart, mener Øverland at Vikings opprykk og Branns ferdigstilte nye tribune har vært viktig for økningen i tilskuersnittet.

Viking hadde 10.059 tilskuere på stadion da de vant 2–0 hjemme mot Kristiansund i serieåpningen, mens 13.213 tilskuere gjestet Brann stadion i 1–1-kampen mot Strømsgodset i andre serierunde.

– Det er veldig viktig å ha de fire største byene oppe i Eliteserien. Viking er tilbake i Eliteserien og har imponerende mange på kamp. Det hadde de også på mange kamper i Obos-ligaen forrige sesong. De gleder seg nok til å få besøk av Brann til helgen, da er jeg sikker på at de klarer å fylle stadion, sier Øverland.

– Brann har jo også fått ferdig tribunen, der det er blitt et fantastisk stadion. Disse to klubbene er sentrale for økningen i tilskuersnittet, legger han til.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Fakta: Historisk tilskuertall Historiske gjennomsnittlig tilskuertall i Eliteserien etter to serierunder: 2019: 5826 2018: 4941 2017: 6500 2016: 6558 2015: 7181 2014: 7158 2013: 6410 2012: 7545

– Ekstra gøy å være bedre enn RBK

Det at Brann trakk flest tilskuere etter de to første serierundene gleder naturligvis rødtrøyene fra Bergen.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt. Så er det jo litt ekstra gøy å være bedre enn Rosenborg med tanke på tilskuere. De hadde jo mandagskamp, og man skal jo aller helst konsentrere seg om eget lag, men det må være lov å godte seg litt på bekostning av dem, sier suporterkoordinator i Brann, Morten Talhaug.

– Hvordan er det å ha ferdigstilt den nye tribunen?

– Det er veldig bra for supporterne. Det er bra med lukket hjørne og den ser fin ut. Det så ut som en ruinhaug forrige sesong, men det måtte vi takle for å få det flotte resultatet nå som den ble ferdig, sier Talhaug.