Gilbert Koomsons tøffe sesong: – Jeg var mye bedre i fjor

Branns eget statistikkverktøy feller en tøff dom over Gilbert Koomsons avgjørende bidrag i år.

Det viser at angriperen bare har skapt seks sjanser for laget. På samme punkt i sesongen i fjor, rett nok med mer spilletid, hadde Koomson vært arkitekten bak 33 Brann-sjanser.

– Jeg kan si at jeg var mye bedre i fjor. Mye, mye bedre, sier ghaneseren.

Opp og ned på dager

Fra en svart skinnsofa på Stadion snakker han om en sesong som er blitt turbulent for ham. Etter å ha blitt byttet ut i pausen borte mot Haugesund, kritiserte han trener Lars Arne Nilsen. Dager senere ble han vraket fra kamptroppen. Før han neste gang var tilbake og ble matchvinner med en lekker scoring mot Lillestrøm.

Det var bunnpunktet og høydepunktet, det, i Koomson-sesongen. Alt i løpet av noen dager i juni.

Målet Koomson slo tilbake med mot Lillestrøm, er ett av bare to han har levert i år. Om han har slått en målgivende pasning, kommer faktisk an på øyet som ser. Et innlegg fra ham, via en annen, endte med avslutning og scoring mot Tromsø.

– Må være profesjonell

Uansett: Koomsons statistikker som angriper på et lag som skulle kjempe i toppen, er dystre. Og han er kritisk til egne prestasjoner.

– Hvorfor er det blitt slik?

– Noen ganger skifter vi formasjon, noen ganger er jeg på benken. Det er en del av forklaringen, lyder svaret.

Et statistikkeksempel til: Bare 14 prosent av Koomsons innlegg i år har vært presise, ifølge Instat.

– I fjor spilte du alt. Ikke i år. Hvordan har det vært?

– Hvis jeg får en sjanse til å spille, er det fint, hvis ikke må jeg støtte laget likevel. I fjor var laget annerledes og det er treneren som bestemmer. Jeg må være profesjonell, sier Koomson.

Han kom fra Sogndal før 2018-sesongen for rundt fire millioner kroner. Koomson avviser at en ny overgang, bort fra Brann, er i tankene hans.

– Jeg vil bli. Selvsagt. Jeg vil bli og kjempe, sier Koomson.

– Vi skulle scoret mer

Han fortsetter:

– Jeg kan ikke bare sitte og si at ting er «fucked up». Vi må slåss videre som lag og det gjelder også meg.

– Du spiller i angrepet til et lag som har scoret 11 mål på 11 hjemmekamper. Hvordan jobber dere med å score flere mål?

– Jeg vet ikke hvorfor, men av og til kontrollerer vi kamper uten å score. Vi skulle scoret mer. Det er noe vi jobber med, vi prøver å finne gode løsninger. Men jeg vet ikke.

På utsiden har flere etterlyst at Koomson må få mer frihet i spillet sitt. I sine to Brann-sesonger har noen av hans beste prestasjoner kommet i treningskamper, der arbeidskravene kanskje har vært mindre rigide. Ballspark-ekspert Erik Huseklepp er blant dem som har pekt på dette.

– Alle spillere ønsker frihet, sier Koomson.

– Virker tynget

Huseklepp mener nå at det har vært bedring i sesongen Koomson selv omtaler som tung.

– Han har vært bedre i det siste, men Gilbert virker tynget. Vinteren og våren han kom til Brann var han veldig god, siden har han ikke klart å levere, sier Huseklepp.

Den gamle Brann-angriperen peker på at Koomson ikke har vært alene i den situasjonen på Stadion.

– Angrepsspillere i Brann sliter med å få det til. Det gjelder også Koomson. Ingen Brann-spisser har scoret mer enn ti mål under Lars Arne Nilsen, sier Huseklepp.