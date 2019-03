Han forvandlet Liverpool på kort tid. Nå skal van Dijk gjøre det samme med en annen sovende kjempe

19. november 2018: Kampen hadde akkurat passert 90 minutter. Det sto 2–1 i Gelsenkirchen, og det tyske laget så omsider ut til å få en opptur etter sommerens miserable VM. Nederlenderne prøvde seg med et siste innlegg. Ballen ble stusset, og på syv meter hadde plutselig en 193 centimeter høy kjempe med kapteinsbindet skaffet seg plass.

Da Virgil van Dijk hamret inn utligningen, så han mest av alt ut som en spiss i verdensklasse. Tyskernes keeper Manuel Neuer slo ballen mot midtbanen i ren fortvilelse, mens van Dijk løp mot hjørneflagget for å feire. Stopperbautaen hadde ordnet den største landslagsoppturen på fem år for «De oransje».

Fakta: null Født: 8.7.1991 i Breda Posisjon: Midtstopper Klubber: Groningen, Celtic, Southampton, Liverpool Landskamper/-mål for Nederland: 25/4 Meritter: Vant den skotske ligaen to ganger og ligacupen en gang med Celtic. Tapende finalist i fjorårets Champions League-finale med Liverpool.

Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

Klopps van Dijk-bok

– Du kan skrive en hel bok om alle kvalitetene han har. Om styrken, om hvor mye jeg liker ham og hvilken fantastisk person han er, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp nylig.

– Han er ung, men samtidig så moden og sterk. Alt er bra, la han til om 27-åringen.

Van Dijk ble tidenes dyreste forsvarsspiller da han kom fra Southampton i januar i fjor. Liverpool hadde allerede en av de beste angrepsrekkene i verden, men med nederlenderen kom også den defensive tryggheten. Det førte dem helt til Champions League-finalen i Kiev. I år kjemper de om sin første ligatittel siden 1990.

Piroschka Van de Wouw, Reuters

Koemans store prosjekt

I hjemlandet spør de nå om van Dijk kan gjøre det samme med deres hardt prøvede landslag. VM i 2014 endte med bronse. Så kom nedturen, og i 2016-EM og fjorårets VM var ikke engang den gamle stormakten med. Ronald Koeman har fått jobben med å gjenreise stoltheten. Få kjenner nasjonens fotballtradisjoner bedre. 56-åringen hadde selv Rinus Michels og Johan Cruyff som trenere, det samme med Guus Hiddink.

Som spiller vant han EM i 1988, og han har spilt for og trent de tre storklubbene Ajax, PSV og Feyenoord.

Nå er det fornyelse som gjelder, og Koeman kan ikke klage over spillerne som er til rådighet. I midtforsvaret kan han lene seg på van Dijk og Ajax’ stjerneskudd Matthijs de Ligt.

På midtbanen dominerer en annen Liverpool/Ajax-duo, med Gini Wijnaldum og Frenkie de Jong. Lyons Memphis Depay ser endelig ut til å levere på det nivået mange lenge ventet på.

I juni spiller Nederland semifinale mot England i historiens første Nations League-sluttspill. Først kommer imidlertid søndagens EM-kvalifiseringsåpning mot Tyskland, et annet storlag som sliter etter sommerens VM-fiasko.

– Det ser ut til at tyskerne bygger et nytt lag, men vi må ikke glemme at vi også går gjennom den samme prosessen, sa van Dijk tidligere denne uken.

I Nederland setter de sin lit til at kapteinen kan utføre det samme mirakelet som han har utført i Liverpool.