BEITOSTØLEN: På toppen av pallen var alt som normalt. Therese Johaug var suveren. På trinnet under, ikke overraskende, Heidi Weng. Men på trinn tre kom overraskelsen. 18 år gamle Helene Marie Fossesholm.

Hun har vært regnet som et stortalent lenge allerede, men på lørdagens 10 klassiske kilometer viste hun at hun er blant verdens beste skiløpere.

– Skal ikke se bort ifra at hun kommer til å slå meg en dag. Det kan skje i vinter allerede. Absolutt, sa Therese Johaug etter rennet hvor den unge buskerudjenta ble den store snakkisen i etterkant.

Fakta: Helene Marie Fossesholm Født: 31. mai 2001 (18 år) Fra: Vestfossen i Buskerud Klubb: Eiker Skiklubb Meritter: Gull (stafett) og to sølv fra junior-VM. Vant tre gull i junior-NM på ski sist vinter.

Skolen først

Men til verdenscupåpningen i Ruka skal hun ikke. Da hun fikk spørsmål om hun ville ha gått dersom kvinnetrener Ole Morten Iversen ringer mandag og ber henne pakke for tur til Finland, var svaret kort og utvetydig:

– Nei.

Den talentfulle løperen fra Eiker Skiklubb har lagt en plan. Og den viker hun ikke fra selv om det gikk strålende i den nasjonale åpningen på Beitostølen.

– Det kunne selvfølgelig ha vært gøy å prøvd seg i verdenscupen. Men jeg har skolen å tenke på også. Det er viktig å få med seg gode karakterer derfra, fortalte hun rett etter løpet.

Har lagt en plan

Trener Ole Morten Iversen er også helt klar på at uttak til Ruka er helt uaktuelt.

– Vi har lagt en langtidsplan i samarbeid med Helene selv, treneren og faren. I den planen er det uaktuelt å gå i Ruka. Men det er en mulighet for at hun får prøve seg på Lillehammer helgen etter.

Så mens verdens beste skiløpere starter alvoret inne i de finske skoger kommende helg, har en av de trolig ti beste i verden rennfri.

– Det er belastende med all reisingen. Jeg må være borte fra skolen, og de timene jeg er borte må jeg ta igjen. Jeg må få tid til egen trening også, sier hun.

Knappet inn ett minutt

Dette var andre gangen at hun viste seg frem på Beitostølen. For ett år siden ble hun nummer fem og var 2.16 minutter bak Therese Johaug. Siden har hun knapt gått renn på seniornivå.

I år var hun bare 1.13 bak den samme Johaug.

– Det store målet mitt før rennet var nettopp å knappe inn på forspranget til Therese. Det klarte jeg. Det var en god dag for meg, fortalte hun etterpå.

Therese Johaug er imponert.

– Hun går veldig fort, og hun har tatt store steg inn i denne sesongen. Samtidig er hun i en alder hvor det er mulig å ta slike store steg. Hun kommer til å ha internasjonalt toppnivå allerede i år, sa Johaug. Hun slo også gjennom tidlig og tok bronse i VM i 2007 som 19-åring.

Johaug mener at alderen ikke skal være noen hindring for at hun får prøve seg blant de beste i verden.

– Er hun god nok, så er hun gammel nok. Hun må jo matches litt forsiktig.