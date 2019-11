Sheffield United – Manchester United 3–3

Det ble høydramatisk i flomlyset på Bramall Lane. Manchester United-spillerne trodde de var på vei mot en kjærkommen borteseier etter tre mål på syv minutter, men i siste ordinære minutt kom 3–3-målet som spolerte gleden.

Oliver McBurnie var mannen som utlignet for Sheffield United. Videodommerne sjekket målet for hands, men etter noen minutter landet de ned på at den var legitim.

Med under 20 minutter igjen lå gjestene fra Manchester fortsatt under 0–2 uten å ha fått til noe som helst, men Brandon Williams’ pene redusering snudde kampen helt på hodet.

19-åringen skjøt på volley og sendte en suser i lengste hjørne. Fem minutter senere var det nok en unggutt som sto frem. Spisstalentet Mason Greenwood hadde ikke vært lenge på banen før han skled inn 2–2 på en ball fra Marcus Rashford.

Sheffield United hadde ikke tapt en eneste gang i høst etter å ha tatt ledelsen, men nå sprakk det skikkelig for Chris Wilders menn. I det 79. minutt la Rashford på til 3–2 på en glitrende pasning fra Daniel James.

Tidligere i kampen hadde John Fleck og Lys Mousset gitt Sheffield United en fullt fortjent 2–0-ledelse.

