Mens Stavanger-kvinnen vant cupen med sitt lag ble hun grovt hetset på nett

Åsland scoret 4–0-målet for LSK kvinner, som tok et suverent cupgull med 5–1-seier mot Vålerenga. Søndag ble det imidlertid mest fokus på hetsen mot henne under finalen, skriver TV2.

«Da er det ingen bønn. Therese Sessy Åsland: Du er for feit til og kalles idrettsutøver!», skrev Twitter-kontoen, som lages av en anonym Vålerenga-supporter.

LSK Kvinner-spilleren tok et skjermdump av innlegget og la det ut før det ble slettet.

«Fotball er følelser, fotball er kroppsspråk og fotball er samhold og idrettsglede. Me er alle forskjellige på kvar vår måte», skrev Åsland til bildet.

Fotball er følelser, fotball er kroppsspråk og fotball er samhold og idrettsglede. Me er alle forskjellige på kver vår måte. pic.twitter.com/3E2u9uFZ8l — Therese Sessy Åsland (@theresesessy) November 24, 2019

– Veldig mye følelser

Stavanger-kvinnen som også spiller på landslaget tolker hetsen som at vedkommende ikke fant noe å utsette på fotballkvalitetene hennes.

– I første omgang stod de tre meter foran meg. Da ble det veldig mye følelser for meg selv da jeg scoret, og etter den omgangen vi hadde. Jeg er et følelsesstyrt menneske og feirer når jeg scorer mål. Men jeg sa ingenting, jeg skrek bare, poengterer Åsland overfor TV 2.

– Jeg tar meg heldigvis ikke så veldig høytidelig. Jeg vet at kroppen min er på plussiden hele året, for å si det sånn. Men det er en underliggende grunn til at jeg ser slik ut som de kanskje ikke vet. Jeg lever som en toppidrettsutøver «24-7», og vet at det arbeidet jeg gjør er bra, svarer Åsland.

– Utfordring jeg må leve med

Landslagsspilleren forteller at hun har polycystisk ovariesyndrom, forkortet til PCOS. Ifølge helsenorge.no er halvparten av kvinnene som har syndromet overvektige.

– Det gjør at man har dårlig insulinresistens i kroppen, og at man ikke må spise så mye og trene veldig mye for å holde seg veldig «fit.» Det er en utfordring jeg må leve med, og jeg har akseptert at jeg mer eller mindre må være ekstra nøye med alt jeg putter i kjeften, forklarer 24-åringen.

– Motstandere av kroppshets

Talsperson for Klanen, Erling Rostvåg, poengterer at de ikke kan kontrollere hva enhver Vålerenga-supporter skriver på nettet.

– Men uavhengig av om det er en Enga-supporter eller ikke, er vi selvfølgelige motstandere av kroppshets og tar avstand fra det, understreker Rostvåg overfor TV2.

Åsland har også fått støtte etter at saken ble kjent:

I kveld er Therese min store helt. Med verdighet og tøffhet konfronterer hun mobbere/idioter.



Du er et forbilde for oss alle. Ønsker jeg var halvparten så tøff som du https://t.co/j27qTmfv2U — Jan Aage Fjortoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) November 24, 2019