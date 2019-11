Tre nordmenn sikret seriegull i Sverige etter ellevilt drama: – Helt fantastisk

Det kunne omtrent ikke blitt jevnere i toppen av Allsvenskan før alt skulle avgjøres. Seks nordmenn kjempet om å løfte det gjeve trofeet før lørdagens siste serierunde.

Disse nordmennene var involvert i gullkampen:

Djurgården: Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry, Per Kristian Bråtveit

Hammarby: Dennis Widgren (halvt norsk), Mats Solheim

Malmö: Jo Inge Berget

I tillegg kunne AIK-spillerne Daniel Granli og Tarik Elyounoussi ta medalje.

Fakta: Spillernes fortid: Fredrik Ulvestad (27) slo gjennom i Aalesund. Deretter gikk turen til Brighton, før han ble klar for Djurgården i 2018. Aslak Fonn Witry (23) spilte for Rosenborg i sin ungdom. I fjor slo han gjennom i Eliteserien for Ranheim. Det gjorde Djurgården interessert. Per Kristian Bråtveit (23) er et kjent fjes for eliteseriekjennere. Den tidligere Haugesund-keeperen har over 100 kamper for klubben. Kom til Djurgården i år. Dennis Widgren (25) har en far fra Steinkjer. Han har ikke spilt fotball i Norge før. Spilte tidligere for Östersund, før han kom til Hammarby i år. Han har representert Sverige på U19-nivå. Mats Solheim (31) spilte for Sogndal fra 2006 til 2011. Deretter gikk turen til Kalmar. Ble klar for Hammarby i 2015. Jo Inge Berget (29) er en kjent profil i Fotball-Norge. Han har 20 landskamper. I år kom han til Malmö fra New York City. Daniel Granli (25) har vært fast på backen til Stabæk i en årrekke. Han kom til AIK i år. Tarik Elyounoussi (31) har 58 landskamper for Norge. Han har spilt for blant annet Rosenborg, Heerenveen, Hoffenheim og Olympiakos. Kom til AIK i 2018.

Foto: Maja Suslin/TT / NTB scanpix

Snuoperasjon

Djurgården trakk til slutt det lengste strået om gullet. De lå under 0–2 for Norrköping til pause, og hadde dermed en jobb å gjøre i andre omgang.

På det tidspunktet ledet både Malmö og Hammarby, som gjorde at Djurgården var nummer tre. Malmö så ut til å ta sitt 24. seriegull.

Men i stedet reduserte Jesper Karlström til 1-2, før Mohamed Buya Turay styrte inn utligningen etter 65 minutter. Det var nok til å sikre gullet.

– Det er helt fantastisk. Jeg synes vi har vært i førersetet hele veien. Det er sykt deilig å kunne avgjøre det nå, sier Djurgårdens Fredrik Ulvestad.

Fakta: Nordmenn i Allsvenskan: AIK: Daniel Granli, Tarik Elyounoussi Häcken: Jonathan Rasheed Djurgården: Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry, Per Kristian Bråtveit Sundsvall: Oliver Berg Hammarby: Dennis Widgren, Mats Solheim Elfsborg: Sivert Heltne Nilsen, Stian Gregersen Norrköping: Lars Christian Krogh Gerson Kalmar: Geir André Herrem Malmö: Jo Inge Berget Östersund: Eirik Haugan

Stormet banen

Den tidligere Aalesund-spilleren følte egentlig ikke at gullet var i fare etter at de havnet under.

– De scorer to mål på to skudd. Vi kontrollerer hele kampen. Vi får mål tidlig i andre omgang, og da var det bare et spørsmål om tid før vi får det neste. Vi kunne også scoret flere, sier Ulvestad fra bussen på vei til festen.

– Det er sinnssykt god stemning, smiler han.

Lagkamerat Aslak Fonn Witry er enig. Ulvestad og Witry spilte hele kampen, mens keeper Per Kristian Bråtveit var på benken.

– Det er helt sykt. Det var rett og slett fortjent. Det var deilig, sier Witry.

JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Malmö ble toer

Djurgården vant sin ellevte Allsvenskan-tittel, og sin første siden 2005. Da dommeren blåste av ble det banestorming fra den tilreisende fansen fra Djurgården.

– Det er helt vilt. Har man ikke klaustrofobi, så får man det da. Det var rett og slett kult. Det var derfor jeg kom hit. Det har vært en helt syk sesong, sier Witry, som kom til Sverige fra Ranheim.

– Det er en liten overgang. Dag og natt, beskriver det. Det var press med en gang, men jeg følte at jeg tok nivået. Det går ikke an å sammenligne egentlig. De har vært helt rått, sier Witry.

Ulvestad berømmer tilhengerne.

– Det er litt annet nivå her enn for de fleste i Norge. De har stått bak oss. Det er fantastisk for hele klubben og hele organisasjonen. Det er sinnssykt artig, sier midtbanespilleren.

Malmö tok til slutt plass nummer to på tabellen, foran Hammarby. AIK ble nummer fire.