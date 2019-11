REAL MADRID - GALATASARAY 6–0

Etter 13 minutter sto det 3-0 til Real Madrid over tafatte Galatasaray i Champions Leagues gruppe A. Til slutt endte det 6-0.

Fire minutter tok det før Real Madrid scoret hjemme på Santiago Bernabeu. Umarkerte Rodrygo var mannen bak scoringen etter en corner. Hans velrettede skudd med venstrebeinet satt helt nede ved stolperoten.

Tre minutter senere satt den igjen til 2-0 for Rodrygo. Denne gangen kom målet etter en heading fra rundt seks meters hold. Marcelos pasning var strålende på det siste målet. Marcelo var også nest sist på ballen på det første målet. Dessverre for Real Madrid måtte Marcelo forlate banen med skade rett før første omgang var over.

18 år gamle Rodrygo har scoret fire mål i Champions League-gruppespillet til nå, og han har totalt seks mål inkludert La Liga-fulltreffere så langt i sesongen. Det er pene tall for brasilianeren.

VAR var involvert da Toni Kroos ble felt innenfor 16-meteren, og 3-0 kom på straffespark i det 14. minutt. Kapteinen Sergio Ramos var stødigheten selv da han iskaldt satte en av sine karakteristiske «Panenka-varianter».

Fakta: Champions League menn onsdag, gruppespillet 4. runde: Gruppe A: Paris Saint-Germain (Frankrike) – Brugge (Belgia) 1-0 (1-0), Real Madrid (Spania) – Galatasaray (Tyrkia) 6-0 (4-0). Gruppe B: Bayern München (Tyskland) – Olympiakos (Hellas) 2-0 (1-0), Røde Stjerne (Serbia) – Tottenham (England) 0-4 (0-1). Gruppe C: Atalanta (Italia) – Manchester C. (England) 1-1 (0-1), Dinamo Zagreb (Kroatia) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina) 3-3 (1-1). Gruppe D: Lokomotiv Moskva (Russland) – Juventus (Italia) 1-2 (1-1), Leverkusen (Tyskland) – Atlético Madrid (Spania) 2-1 (1-0).

Bernat Armangue / NTB scanpix.

Nummer to

Casemiro hadde en ball inne noen minutter før pause, men den ble korrekt avblåst for offside. Det ble ikke den neste som satt i kassa til 4-0 på overtid i 1. omgang. Karim Benzema var mannen bak scoringen. Det var hans mål nummer 61 i Champions League og det er fjerde mest av samtlige. Tomålsscorer Rodrygo hadde assist på Benzemas mål.

Benzema har scoret i 15 Champions League-sesonger på rad. Kun Lionel Messi har klar det før ham.

2. omgang ble naturlig nok et lite antiklimaks, men Benzema var ikke ferdigscoret. Ni minutter før full tid satt den andre til 5-0. Det var nummer 62 totalt i Champions League og nummer 50 for Real Madrid. Det er ett mer enn klubblegenden Alfredo Di Stefano i sin tid hadde i serievinnercupen.

På overtid satte Rodrygo sitt tredje mål til 6-0, og han ble den yngste i historien med hat trick i Champions League.

Galatasaray har ikke scoret på sine seks siste bortekamper i Champions League, og Real Madrid-seier betyr at klubben trygget 2.-plassen i gruppa. Etter fire kamper står de med sju poeng.

SERGIO PEREZ / Reuters

Glemme

Gruppeseieren er det nok bare å glemme siden Paris Saint-Germain er ubeseiret. Franskmennene slo Brugge 1-0 hjemme onsdag og har 12 poeng på fire kamper.

Marco Icardi åpnet showet mot Brugge med scoring etter 22 minutter. Han bredsidet ballen enkelt i mål fra kloss hold etter pasning fra Colin Dagba. Det var hans åttende scoring på ti kamper i Champions League.

Det franske mesterlaget slapp heldig unna da Brugges Mbaye Diagne bommet på straffe i det 77. minutt. Keylor Navas slengte seg riktig vei og reddet som om han aldri skulle ha gjort annet.