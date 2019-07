Slik kan en storturnering i Norge bli en realitet

HAMBURG: Lange køer, fulle tribuner og yrende folkeliv var det som møtte dem som hadde tatt turen til sandvolleyball-VM i Tyskland.

Etter at bronsemedaljen og 260.000 kroner i premiepenger var innkassert for den norske duoen, snakket de om lysten til å få en lignende turnering til Norge.

– Målet vårt er nå å få en turnering til Norge, sa Christian Sørum.

Fakta: Verdensserien i sandvolleyball *Deles inn i fem kategorier der femstjernersturneringer er de gjeveste. *Mol og Sørum deltar som regel i fire- og femstjernersturneringer. *Det arrangeres tolv firestjerners- og to femstjernersturneringer per sesong. *Sesong avsluttes med verdensseriefinalen. Denne sesongen arrangeres den i Roma fra 4. til 8. september. *Mol og Sørum vant fjorårets verdensseriefinale i Hamburg, og vant dermed en premiepott på 1,3 millioner kroner. *VM i sandvolleyball arrangeres vært andre år. *Roma er arrangør for VM i 2021.

Må ha ekstern hjelp

Men det er et stykke før målet til Mol og Sørum kan realiseres.

I periodene 1999–2011 og 2014–2016 var Stavanger en del av verdensserien. I 2009 arrangerte oljebyen VM.

Flere ganger har Mol og Sørum fortalt om hvordan opplevelsen under VM for ti år siden ga dem motivasjonen til å virkelig satse på idretten.

Men festen hadde også en stor økonomisk bakside. Spesielt de tre siste årene som arrangør var tunge.

– Det er en kjensgjerning at norsk volleyball tapte veldig mye penger i Stavanger. Vi avsluttet tre år i Stavanger med et underskudd på 7,5-8 millioner kroner. Slik det ser ut i dag må vi betale på det de neste fire-fem årene, sier president i volleyballforbundet Eirik Sørdahl til Aftenposten.

Han var selv på plass i Hamburg for å følge de norske håpene, og har selvsagt fått med seg deres ønske om å få verdensserien tilbake til Norge.

– Det kommer definitivt til å være slik at vi trenger et spleiselag der andre er med og bidrar, slik at vi løper minimal økonomisk risiko. Hvis ikke er det ikke stemning i norsk volleyball totalt sett for å påta oss de oppgavene med så stor risiko, sier han om mulighetene for et større arrangement i Norge.

Bør ta lærdom av Hamburg

Idrettsstyremedlem i Norges idrettsforbund, Erik Unaas, var en av mange nordmenn som var på plass i Hamburg for å følge de norske medaljehåpene.

Han omtaler det tyske arrangementet som «magisk», og håper at man kan få se noe lignende i Norge i fremtiden.

– Det er også en bestilling fra idrettstinget om at vi ønsker flere internasjonale idrettsarrangement i Norge. Det må, og skal, vi lage en plan på nå - men initiativet må komme fra særforbundet selv.

– Jeg håper og tror volleyballforbundet kommer opp med tanker om hva vi kan arrangere i Norge, sier han.

VM-arenaen Stadion am Rothenbaum er egentlig en tennisarena. Å bruke eksisterende anlegg, er noe volleyballforbundet også bør se på, mener Unaas.

– Bryte-VM i Norge skal gå i Jordal Amfi. Det å spille VM-turnering i sandvolleyball på Jordal, hvor det også finnes utendørsarealer, eller Oslo Spektrum – klart vi hadde fått det til, sier han entusiastisk.

Volleyballpresident Sørdahl forteller at forbundet har gjort seg flere refleksjoner underveis i mesterskapet om hvordan et arrangement kan gjennomføres.

– Vi kommer til å jobbe bevisst opp mot kommuner og staten for å se om de kan bli på et løft og et spleiselag som skal til for at vi skal kunne få til et arrangement i Norge, avslutter han.