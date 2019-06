Fem snakkiser etter cupflausen: «Kongsvinger var nærmere 2–0 enn TIL var 1–1»

KONGSVINGER – TIL 1–0

1. Hvor er viljen?

Dette var TILs store gulrot å spille for denne sesongen. TIL ligger utsatt til i serien og alt lå klappet og klart for en god og spennende sesong i cupen med Mjøndalen hjemme som motstander i 4. runde for vinneren av kveldens kamp. Dessverre så viljen til å vinne fraværende ut hos samtlige utespillere på Gjemselund denne junikvelden. Kongsvinger var dessuten nærmere 2–0 enn TIL var 1–1. Pinlig.

2. Slipper «alltid» inn

TIL holdt riktignok nullen i sist seriekamp mot Stabæk da de vant 1–0 på Nadderud. Men i 10 av 11 eliteseriekamper har «Gutan» sluppet inn. Ohså i cupens to første runder ble det baklengsmål, både i 9–1-seieren mot 4.-divisjonslaget Norild i 1. runde og i 2–1-seieren mot 3.-divisjonslaget Melbo IL i andre runde. I det 53. minut mot Kongsvinger slapp «Gutan» igjen inn. I 90. minutt kom Bo Simon Penny Marklund alene med keeper, men skuddet smalt i tverrliggeren og ut!

Geir Olsen / NTB scanpix

3. Kongshavns superparader

Etter et dørgende kjedelig cupoppgjøret smalt det bokstavelig talt i 37. spilleminutt. En horribel ballmiss av Morten Gamst Pedersen mot KIL-spiss Adem Güven så ut til å føre til 1–0. Güven smalt til, men en nydelig reaksjonsredning med beina av Kongshavn holdt TIL inne. Minuttet etterpå vartet han opp med en ny god redning og holdt TIL inne i kampen. Sjanseløs på 1–0. Ny feberredning i 82. minutt på 1–0, som holdt TIL inne.

4. Gjemselund-spøkelset ledelser

Dette var første gang Kongsvinger og TIL møttes i cupen, men lagene har hatt en rekke oppgjør mot hverandre på øverste nivå. Lagene møttes i serien 14 år på rad fra 1986–1999, men kun én gang siden da i 2010 sist Kongsvinger var oppe i Eliteserien. Akkurat som Kongsvinger ikke har trives på Alfheim (11–2–2), har «Gutan» aldri trivdes særlig godt på Gjemselund (6–6–3).

Kun tre seiere på 15 forsøk og de syv siste oppgjørene har endt med uavgjort eller tap før cupkampen. Sist seier på Gjemselund kom i 4–2-seieren i 1993. Trond Johansen, Lars Espejord, Svein Are Andreassen og Sigurd Rushfeldt scoret for «Gutan» i den kampen. Og Gjemselund-spøkelset lever i beste velgående. 1–0-tapet var både fortjent og ille for «Gutan».

5. Runar Espejord

TIL-spissen var ubenyttet reserve mot Stabæk og deltok ikke på onsdagens trening fordi han skulle til sjekk på Idrettens Hus for smertene han fortsatt har i lysken.

Var til stede i Kongsvinger, og nok en gang ubenyttet reserve. Deltok ikke på oppvarmingen engang. Skal nå ha fotballfri i en uviss periode fremover for å prøve og bli kvitt plagene. Mange TIL-fans lurer på hvor lenge Espejord er ute og hva det vil ha å si for TILs sjanser både i cupen og til å berge plassen i serien. Brayan Rojas kom inn i 62. minutt og var usynlig hele kampen.