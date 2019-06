Magnus Carlsen ønsket ikke sjakk-VM i Stavanger. Nå er søknaden trukket.

Saken oppdateres.

– Med de ytringene som nå er kommet fra Carlsen ser vi ikke lenger muligheten/vitsen til å fortsette prosessen med å få VM i sjakk til Norge i 2020. Det blir umulig for oss som arrangør å jobbe for å få det til, når det er så mye usikkerhet rundt om Verdensmesteren i det hele tatt kommer til å spille i Norge, skriver Norway Chess i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver de at de har jobbet hardt for å sikre et VM verden ikke har sett før, på alle mulige positive måter.

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legger til siden kampen om et VM på hjemmebane i denne omgang, og at de fantastiske arrangørene og støttespillerne i Stavanger likevel fortsetter den utmerkede tradisjonen Norway Chess, skriver far Henrik Carlsen i et innlegg på Facebook.

Magnus Carlsens manager Espen Agdestein bekrefter at det Carlsen-leiren som står bak innlegget.

– Presset er umenneskelig

Henrik Carlsen skriver i innlegget at han, Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein opplevde beslutningen om Stavanger som VM-by som svært uheldig.

– En VM-match i sjakk er den desidert mest krevende utfordringen for en sjakkspiller, og dersom spilleren i tillegg føler matchen må vinnes, er presset nesten umenneskelig i ukene det pågår og også i tiden før, skriver Henrik Carlsen.

Magnus Carlsen skal ha vært mer positiv til et VM i Oslo, fordi han kunne bodd hjemme og dermed hatt kjente omgivelser og et stort nettverk rundt seg. Carlsen skriver at verdensmesteren ikke har noe imot Stavanger som arrangør, snarere tvert imot.

– Av dyp respekt for disse aktørene gikk Magnus med på muligheten for en delt løsning med en halv match i Stavanger og siste halvdel i Oslo, selv om han ikke anså dette som sportslig optimalt. Vi var så opptatt av å finne en løsning at vi tok kontakt med FIDE-Presidenten for å få FIDE til å åpne for å akseptere en delt løsning, noe de signaliserte på hjemmesidene, skriver Henrik Carlsen.

– Vi ser gjerne at de tar på seg andre internasjonale sjakkarrangementer som f.eks. VM i lyn- og hurtigsjakk. Det ville ha vår fulle støtte.

Ordføreren er skuffet

– Vi er veldig skuffet over utfallet av denne saken. Regionen har stått samlet bak dette initiativet og jobbet iherdig for å få et Sjakk VM realisert i Stavanger. Vi er imponert over den profesjonelle og ryddige innsatsen fra Altibox Norway Chess og er stolte av det en har bygget opp i vår region, sier Stavanger ordfører Christine Sagen Helgø og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.