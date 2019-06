Fotballkongen som falt av tronen

– Jeg vet ikke hva det blir, men jeg kommer tilbake.

Ordene er Michel Platinis fra en artikkel publisert i New York Times 14. juni.

Den anerkjente amerikanske avisen har møtt 63-åringen i Paris. Ordene minner mistenkelig om det kjente slagordet til Arnold Schwarzenegger fra Terminator-filmene.

Schwarzenegger kom alltid tilbake, men for Platini virker en gjenoppstandelse nå å være tilnærmet umulig.

Fire dager etter at ordene sto på trykk i New York Times ble han, ifølge flere franske medier, pågrepet mistenkt for korrupsjon i forbindelse med tildelingen av Qatar-VM 2022.

Kongen av Frankrike

Som spiller var han stjernen og kapteinen på det franske laget som vant deres første mesterskapstittel i EM i 1984. I finalen, hjemme på Parc des Princes i Paris, scoret selvsagt Platini kampens første mål i 2–0-seieren over Spania. Han ble også turneringens store spiller med sine 9 mål.

I 1983, 1984 og 1985 vant han Gullballen, beviset på at han var verdens beste fotballspiller. Ingen hadde vunnet prisen tre år på rad før ham. Siden har kun Lionel Messi klart den samme bragden.

Kort fortalt: Platini ble sett på som en leder og nasjonalhelt. Derfor fikk han tilnavnet «Le Roi», som betyr «kongen» på fransk.

Ikke overraskende fikk han jobben som landslagssjef for Frankrike da han la opp. I fire år ledet han laget, før han trakk seg i 1992.

Allerede på den tiden var Platini involvert i idrettspolitikken. I 1998 var han en av to ledere for organisasjonskomiteen under VM i Frankrike, et arrangement som høstet mye ros.

Fakta: Michel Platini * Født: 21. juni 1955 (63 år) * Klubber som spiller (1972-1987): Nancy, Saint-Étienne, Juventus. * 72 landskamper for Frankrike, EM-gull i 1984. VM-semifinale i 1982 og 1986. * Landslagssjef for Frankrike 1988–1992. * Ledet organisasjonskomiteen for VM-sluttspillet i Frankrike i 1998. * Styremedlem i UEFA og FIFA fra 2002-2016, UEFA-president fra 2007–2016. * Ble i 2015 utestengt fra fotballen i åtte år for brudd på FIFAs økonomiske regelverk, en straff som senere ble redusert til fire år. * Trakk seg i mai 2016 som UEFA-president. * Aktuell: Etterforskes for mulig korrupsjon i forbindelse med tildelingen av VM til Qatar i 2022. Kilde: NTB

Det tette båndet

Som Kong Midas så det ut som om alt den franske kongen tok i ble til gull. I 2007 ble han valgt som UEFA-president.

Men han var ennå ikke på den øverste tronen, nemlig FIFA-tronen.

Og da snøret rundt daværende FIFA-president Sepp Blatter i 2015 for alvor ble knyttet, og sveitseren annonserte sin avgang, var det Platini som ble sett på som den naturlige arvtageren.

Så nære var han å bli kronet som kongen av, ikke bare fransk fotball – men hele verdensfotballen, at det var forventet at Platini skulle vinne valget i februar ved akklamasjon.

Men i desember 2015 startet for alvor problemene for Platini. Da ble han utestengt fra fotballen av FIFA i åtte år for å ha mottatt en utbetaling på rundt 17 millioner kroner fra sin nære venn Blatter i 2011.

De to fotballtoppene hevdet utbetalingene var for arbeid Platini hadde utført for FIFA i perioden 1998–2002, men de klarte ikke å redegjøre for det. Platini anket utestengelsen til idrettens voldgiftsrett (CAS), og fikk redusert utestengelsen til fire år. Denne dommen ble anket videre til sveitsisk høyesterett, men utestengelsen på fire år ble opprettholdt.

Siden har han brukt tiden på å forsøke å renvaske navnet sitt, spille golf og gå turer, forteller han til New York Times.

I oktober i år vil utestengelsen fra fotballen oppheves.

U-svingen etter statsmøtet

Nå er det altså tildelingen av Qatar-VM i 2022 som har gitt Platini nye problemer.

Den franske politienheten for korrupsjonskriminalitet skal blant annet være interessert i en lunsj som Platini deltok på med Frankrikes daværende president Nicolas Sarkozy. På den samme lunsjen var også Qatars statsminister og emirat til stede.

Før tildelingen av VM i 2022, tilbake i 2010, skal Platini ha lovet sin stemme til USA. Ti dager etter lunsjen med de qatarske myndighetene valgte han å gi sin stemme til Qatar-VM 2022.

– Jeg visste at jeg skulle stemme på Qatar før lunsjen, og dro til Sarkozy for å fortelle ham det. Jeg visste ikke at personene fra Qatar var der, har Platini uttalt ifølge den franske avisen Le Monde.

Også tirsdag hevdet Platini sin uskyld gjennom sin advokat William Bourdon.

– Han har absolutt ikke gjort noe galt. Han har ingen relasjon til saken, sa Bourdon til Reuters.

Fotballkongen vil tilbake, men veien mot tronen ser lenger ut enn noen gang.