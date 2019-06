Tydalingen gikk ikke et eneste skirenn sist sesong. Han fikk diagnosen Gilmors Groin, såkalt idrettsbrokk, og endelig ser det ut til at lyskeproblemene er borte.

Dyrhaug var tilbake i folden igjen da langrennslandslagene var samlet på Sognefjellet tidligere i juni. Humøret har aldri vært Dyrhaugs akilleshæl, og da NTB traff ham, var han i storslag.

Det gjør godt å kunne trene uten smerter når du skal forsøke å bli best i verden. Hele fjorårssesongen gikk i fløyten. Sykdom og skader har plaget ham i perioder i flere år.

Da er det ikke rart at han ser fram til det som kommer.

Annerledes

– Det er klart at det blir spennende og litt annerledes. Nå er det opptrening som teller, og jeg er litt bak resten av gutta akkurat nå. Det er jeg innstilt på, men nå har jeg ikke noe vondt, og jeg kan ikke huske sist gang at det var tilfelle, sier Dyrhaug.

Han fortsetter:

– Det øker muligheten for at jeg får trent bra over tid. Det ser jeg veldig fram til. Da tror jeg at jeg kommer meg i god form på sikt, men jeg vet at dette kommer til å ta tid. Én ting er å være ute i en måned eller to, et helt år er noe annet. Da krever det mye arbeid over tid for å komme tilbake på det nivået som trengs.

Han vet at han må trene godt og bygge stein for stein. Det finnes ingen snarveier. Han må ligge på mellom 90 og 100 treningstimer i måneden. Da må det pumpes. Fra rundt 1. mai har han vært helt fri for smerter.

Tore Meek / NTB scanpix.

Tunge tanker

– Jeg kjenner ingenting. Det føles veldig godt. Det har vært stusslig. Det var en periode der jeg var sikker på at jeg måtte legge opp. Det var sist høst. Jeg hadde sluttet om jeg ikke hadde funnet ut av det, sier Dyrhaug.

Trønderen føler at han ennå ikke har fått ut det han er god for. Selv om det innimellom har gått bra for ham, føler han at han har mye ugjort.

– Jeg har alltid vært veldig motivert og er det fortsatt. Du føler kanskje at noen begynner å miste troen, og det motiverer enda mer. Det trigger meg til å legge ned en stor jobb. Det er kjempemuligheter for å komme tilbake. Selvtilliten må komme tilbake. Jeg har ikke konkurrert på ett år, og slikt merkes.

De første konkurransene kommer i sommer. Dyrhaug skal konkurrere på rulleskiene blant annet i Kanalrennet i Bø, i Kristiansand, i Toppidrettsveka på Nordmøre og i Trøndelag og i Trysil.