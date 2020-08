Nøyaktig to år etter den alvorlige ulykken vant han endelig igjen: – Det kom noen tårer

Syver Wærsted gikk fortsatt på krykker to måneder etter ulykken. Fredag tok han sin første seier etter skadeavbrekket. Foto: Pål Lundsholt/Uno-X Pro Cycling Team

Syver Westgaard Wærsted (23) fra Porsgrunn vant endelig et offisielt sykkelritt igjen, på dagen to år etter ulykken som kunne satt en stopper for den lovende sykkelkarrieren.