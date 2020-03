Redaktør kalte joggere «egoister» og «jævler». Nå får han høre det fra hele Norge

En kommentar som går ut mot joggende personer langs Akerselva under koronakrisen har skapt heftige reaksjoner.

Mange steder i Oslo er folketomme og stengt da folk holder seg hjemme av redsel for smitte av koronavirus. Noen tar likevel turen ut for å holde seg i form. Her fra Bjølsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lars West Johnsen, politisk redaktør i Dagsavisen, pleier å være fargerik i språket i sin faste spalte «West på lørdag», men traff virkelig en nerve da han skrev om det han kaller «jævla joggere».

I kommentaren gikk han ut mot det han beskriver som «prustende, pesende, blåsende, gispende og svettende joggere» i disse koronatider. Scenen var langs Akerselva i Oslo, der han selv går tur, men blir skumpet borti av personer som jogger, flere ganger. Spalten ble avsluttet med «Gå en tur i ro eller løp langs riksveien, egoister.»

At det skulle skape oppmerksomhet var meningen. Men Johnsen så ikke for seg akkurat hvor stort det skulle bli. Reaksjonene har kommet inn fra hele landet.

– Jeg får kjeft fra folk fra alt fra Vestlandet til Nord-Norge. Jeg har også fått uendelig med gode tilbakemeldinger, men folk tolker det fra sin side av landet, sier Johnsen.

Lars West Johnsen, politisk redaktør i Dagsavisen, har fått masse oppmerksomhet for sin siste kommentar. Foto: Hilde Unosen

– Kan bli uglesett, mobbet og trakassert

Redaktøren poengterer at hans kommentar er knyttet til episoder som utspiller seg på fortauene langs Akerselva. Han mener joggere ikke tar hensyn til avstand og smittefaren.

– Jeg snakker ikke om å løpe generelt. Jeg snakker om Grünerløkka, tettbebodde strøk. Situasjonen er noe helt annet i Oslo-marka eller i marka i Trondheim eller på Sørlandet. Poenget er ikke at jeg er mot aktiviteten jogging. Det er holdningen til folk jeg reagerer på, sier Johnsen.

Tidligere toppsyklist og TV-ekspert, Mads Kaggestad, mener kommentaren er «uheldig» i disse dager.

– Jeg skjønner at han setter ting på spissen, men jeg synes det er en uheldig kommentar fordi jeg tror det i verste fall kan føre til at folk som er ute og jogger, og som følger rådene og holder avstand, kan bli uglesett, mobbet, trakassert og sett ned på, sier Kaggestad.

– Når man sitter inne, er redd og har frykt, så kan en joggetur, gåtur eller sykkeltur gjøre godt, så lenge man holder avstand til andre, fortsetter han.

Mener de skal løpe andre steder

Kaggestad spør om Johnsen rett og slett har «forakt for folk som trener».

– Jeg synes det blir veldig flåsete og at det er en tullekommentar som jeg mener kan gi helt feil signaler og effekter, sier den tidligere syklisten.

Mads Kaggestad mener Lars West Johnsen går for langt i sin kommentar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Johnsen svarer at han ikke er mot folk som trener. Han vil bare at de skal gjøre det andre steder.

– Gatene er tomme for biler. Det er bare å løpe på der. Det har aldri vært mer plass. Jeg er for fysisk aktivitet. Men så er det også viktig for folk på «Løkka», å gå tur og få lys og luft. Jeg mener at de gående skal fortsette å bruke det som arena. Joggerne kan bruke andre arenaer. Ikke midt blant folk som er stresset, sier Johnsen.

TV-kommentator Jørn Sundby mener det skal være plass til alle, både gående og joggende, til og med i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Jørn Sundby, TV-kommentator for idretter som friidrett, langrenn, hopp og kombinert, mener folk ikke må stoppe å trene.

– Jeg mener det er skivebom å kritisere joggere og andre som trener som gruppe. Folk bør absolutt bruke muligheten til å trene, sier Sundby.

– Mitt poeng er at selv i Oslo er det plass og stier og veier nok. Altfor mange trykker seg sammen på samme sted. Velg litt mer ukjente stier og veier og vis hensyn til andre, så er det plass til alle kan ut å bevege seg, for det trenger vi, fortsetter han.

– Unntakstilstand

Johnsen gjentar at hans oppfordring om å holde seg unna er til dem som velger å legge joggeturen til de mest populære stiene i Oslo sentrum midt på dagen.

– Da er det folk på begge sider, og ikke mulig å passere. De kommer bakfra og forfra når det ikke fysisk er plass. De kan jogge om kvelden, men ikke oppå folk. Vi må være sensitive nå. Folk er stresset. Det handler om å ta hensyn til hverandre, sier Johnsen.

– Det er en unntakstilstand. Alle må legge om rutinene, legger han til.

Kaggestad håper at folk ikke blir redde for å holde seg i fysisk aktivitet.

– I verste fall blir det til at man lar være å gå på joggetur fordi man er redd for hva folk skal tenke, eller at folk skal kritisere dem, selv om de ikke gjør noe galt. Alle må ansvar og holde avstand. Det er det som er viktig, sier Kaggestad, som også fremhever helsefaktorene ved å trene.

– De som er ute og går seg en tur, jogger eller sykler er dem med god helse som tar vare på seg selv. De får bedre hjerte og lunger. I tillegg har det en effekt på det mentale, særlig i den tiden vi er inne i nå, fortsetter TV-eksperten.

Lege og hjerneforsker, Ole Petter Hjelle, mener det er viktig å komme seg ut for å trene. Foto: Privat

– Vondt verre hvis vi dropper treningsturen

At trening kan styrke vår mentale helse vil hjerneforsker og lege, Ole Petter Hjelle, skrive under på.

– Det er fantastisk at folk kommer seg ut i stedet for å sitte inne. Vi vet at det å ha et stillesittende liv er farligere enn å røyke. Og vi vet hva bevegelse og det å trene gjør for vår mentale helse, både for å hjelpe på stress og for humøret. I tillegg styrker trening immunsystemet vårt, sier Hjelle.

Han trener mye ute selv og opplever at folk er hensynsfulle.

– Å ta forholdsregler med ikke for mange av gangen, være for nær hverandre, eller hoste og nyse, er selvfølgelig veldig viktig. Men det gjør vondt verre hvis vi dropper treningsturen, men sitter inne i stedet, sier legen.