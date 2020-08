Følg TIL-Ull/Kisa og chat med Ronny Bratten

Følg med fra klokken 13.45. Avspark er 15.00.

Tromsø topper Obos-ligaen foran Ranheim. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TIL fikk tre poeng mot Kjetil Rekdals HamKam etter tre kamper uten seier. Seierstoget er følgelig tilbake på sporet, før dagens oppgjør mot Ull/Kisa.

Gjengen fra Jessheim trenes av Trond Fredriksen, som gjerne forbindes med sin fortid som spiller i Ålesund. Fredriksen håper nok at revitaliserte Fitim Azemi må stå over for TIL. Det er nemlig usikkert om angriperen kan stille fra start i ettermiddag.

Kampstart er kl 15.00. Ronny Bratten følger kampen med TIL-fokus og tar imot spørsmål og kommentarer fra kl 13.45.