Casper Ruud tangerte karrierebeste: Ledet klart da motstanderen ga seg

Casper Ruud har tangert sin beste Grand Slam-prestasjon ved å ta seg til 3. runde i US Open.

Casper Ruud er klar for 3. runde i US Open. Han ledet klart da finske Emil Ruusuvuori trakk seg fra torsdagens kamp. Foto: Seth Wenig, AP / NTB scanpix

EMIL RUUSUVUORI-CASPER RUUD 4–6, 3–6, 2–3 (Ruusuvuori trakk seg, Ruud videre til tredje runde):

Casper Ruud har tangert sin beste Grand Slam-prestasjon ved å ta seg til 3. runde i US Open. Han ledet 6-4, 6-3, 3-2 da Emil Ruusuvuori ga opp med skade.

Finnen måtte ha behandling tidlig i 2. sett og var tydelig plaget i låret eller lysken. Etter drøyt to timers spill ga han opp og gratulerte Ruud med seier.

Den norske 21-åringen var i fjor i 3. runde i Roland-Garros på favorittunderlaget grus. Nå har han tatt seg til 16-delsfinale også på hardcourt i storturneringen i New York. I 30 varmegrader vant han de viktige poengene i en ellers ganske jevn kamp.

Ruud fikk ni bruddballer mot seg i de to første settene, men avverget samtlige, mange av dem med serveess. Han viste stor mental styrke da han halte i land alle sine servegame og brøt finnen en gang i hvert sett.

I det tredje settet fikk Ruusuvuori omsider sitt brudd. Han vant settets to første games blankt, men Ruud brøt tilbake og brøt deretter blankt til 3-2. Da ga finnen opp.

Det var 30 varmegrader i New York, og spillerne kjølte seg ned med isposer på nakken i pausene.

Ellevilt game

I første sett holdt spillerne serven fire ganger hver uten særlige problemer, før Ruud avverget sju bruddballer i et ellevilt game der det ble deuce hele ni ganger før han til slutt gikk opp i 5-4. Fire av bruddballene avverget han med rene serveess, deriblant de to første på 15-40.

For Ruusuvuori må det ha vært tungt å gå glipp av et brudd i det gamet, og enda tyngre ble det da Ruud svarte ved å spille seg til sine to første bruddballer (som også var settballer) i finnens serve. Han omsatte den første i settseier 6-4 etter 51 minutters spill.

I 2. sett måtte Ruusuvuori på stillingen 2-1 til Ruud, etter et nytt langt game der han misbrukte ytterligere to bruddballer, ha medisinsk hjelp. Han fikk massasje for det som virket som problemer i låret eller lysken.

Finnen spilte videre, men dro på beinet mellom poengene. Da Ruud på sin femte bruddball i kampen brøt igjen til 4-2, skjedde det med en dobbeltfeil av motstanderen. Ruud avgjorde settet ved å holde serven to ganger til.

Siste hurra

I tredje sett glimtet Ruusuvuori til fra start. Han vant eget servegame blankt og brøt deretter Ruuds serve blankt. På sin 12. bruddball brøt han for første gang. Og for eneste, skulle det vise seg.

Ruud brøt tilbake, utlignet til 2-2 og gikk opp i 3-2 med sitt fjerde brudd. Da var kampen over.

Ruusuvuori er en spiller Ruud kjenner godt. De to 21-åringene har trent sammen ved Rafael Nadals tennisakademi på Mallorca, og de sparret også under oppkjøringen til US Open. Finnen er drøyt tre måneder yngre enn Ruud, og rangert 55 plasser bak ham (92 mot 37).

Neste motstander for Ruud blir 6.-seedede Matteo Berrettini fra Italia eller den useedede franskmannen Ugo Humbert. De møtes i 2. runde torsdag kveld norsk tid. Berettini er nummer 8 på ATP-rankingen, Humbert nummer 42.

