Nå møtes fotballens verstinger i semifinale: Hvorfor skal vi heie på noen av dem?

OM FOTBALL: Et fotballspillende reklamebyrå mot sportsvaskere fra Qatar. Champions League – semifinalistene vinner neppe en popularitetskonkurranse.

Neymar og Kylian Mbappé snudde Champions League-kvartfinalen mot Atalanta i forrige uke. Foto: David Ramos, AP

Erlend Nesje Journalist

For mindre enn 10 minutter siden

På den ene side: Det er lett å la seg begeistre av treneryndlingen Julian Nagelsmann (32) og det kollektivet han har formet i RB Leipzig, som i kveld spiller en historisk Champions League-semifinale mot Paris St. Germain.

På den andre side: Spør nesten hvilken som helst tysk fotballsupporter, og du vil trolig få det samme svaret: RasenBallSport Leipzig burde aldri eksistert. Champions League-semifinalisten har tøyd alle mulige grenser og er en av tidenes mest forhatte fotballklubber i Tyskland.

På den ene siden: Det var lett å la seg rive med da Neymar, Kylian Mbappé og de andre

Paris Saint-Germain-stjernene jublet som om det var VM-gull etter å ha slått Atalanta på overtid i kvartfinalen sist uke. Det er rom for følelser også i en klubb som er omtalt som et følelseskaldt og kynisk milliardprosjekt.

På den andre side: Litt for mange av søkene på PSG-eier og klubbpresident Nasser al-Khelaifi ender opp med ordene «korrupsjon» eller «bestikkelse». Pariserne har tøyd regelverket helt siden Qatar Sports Investment tok over klubbdriften i 2011. Når det gjelder penger, finnes det heller ingen grenser.

I kveld møtes RB Leipzig og Paris Saint-Germain i den TV 2-sendte Champions League-semifinalen i Lisboa.

Toppfotball = gråsone

En skal være rimelig naiv for å tro at det finnes fotballedere som ikke tenker på penger, at det finnes toppklubber i Europa som ikke opererer i gråsoner, at det finnes spillere som ikke bryr seg om kontrakten de har signert.

En finner drittsekker og skurker i nesten i enhver fotballklubb på et visst nivå.

Mange i toppidretten opererer i gråsonen. Det handler om å bli best mulig innenfor et gjeldende regelverk.

Og det er flere som tøyer grensene fryktelig langt. Som kveldens duellanter i Lisboa.

Fakta RB Leipzig Fullt navn: RasenBallsport Leipzig Stiftet: 2009 Trener: Julian Nagelsmann Hjemmebane: Red Bull Arena Meritter: Seriresølv i Bundesliga 2017 Les mer ↓

Fakta Paris Saint-Germain Stiftet: 1970 Trener: Thomas Tuchel Hjemmebane: Parc des Princes Meritter: Ni seriegull Les mer ↓

32-åringen Julian Nagelsmann har ledet RB Leipzig til Champions League-semifinale. Foto: Miguel A. Lopes, AP

Kjøpte opp 5. divisjonsklubb

5. divisjonsklubben Markrastädt skjønte neppe hva som traff dem i 2009.

Red Bull-konsernet kjøpte lisensen til den lille Leipzig-klubben for å konstruere en klubb som skulle ta opp kampen med de beste lagene i Tyskland og etterhvert Europa.

Markrastädt hadde få supportere og medlemmer, oppkjøpet gikk derfor relativt smertefritt for energidrikkprodusenten.

Red Bull endret navn, logo og drakter. De øste inn millioner, og etter hvert milliarder, av kroner for å avansere i divisjonssystemet.

Energidrikkselskapet møtte motstand av det tyske forbundet da de skulle velge navn. De nektet klubben å bruke Red Bull i navnet.

Derfor valgte de RasenBallsport – som betyr gressplensport på tysk. Slik ble initialene RB med i klubbnavnet.

Hvordan klubben skulle organiseres, var et eget kapittel. I tysk fotball gjelder «50+1»-regelen, som i korte trekk betyr at medlemmene skal ha over 50 prosent av stemmene.

Men RB Leipzig omgikk den regelen ved at en liten gruppe ansatte og andre med Red Bull-tilknytning ble stemmeberettige medlemmer.

I motsetning til i for eksempel Bayern München, som har rundt 300.000 medlemmer, ble det lettere å ta kjappe avgjørelser i forretningsdriften.

Ettersom klubben avanserte i divisjonene, ble protestene blant andre tyske lags supportere sterkere. De mente klubben var oppkonstruert og i sterk konflikt med det fotballen skal handle om: Lidenskap, medbestemmelse, historie og uavhengighet. For å nevne noe.

Da RB Leipzig var klar for Bundesliga i 2016, skrev The Guardian: «Slik ble RB Leipzig den mest forhatte klubben i Tyskland».

Få hadde reagert om avisen hadde lagt til «hele verden».

Tyler Adams og resten av RB Leipzig-spillerne har ikke lov til å ha Red Bull i klubbnavnet, men de har energidrikkens logo på brystkassen. Foto: REUTERS

PSG har sin historie

Siden Qatar Sports Investment kjøpte opp Paris Saint-Germain, er klubben blitt beskyldt for å mangle sjel, tradisjoner og historie.

Det er feil.

PSG hadde sin identitet inntil inntoget fra Qatar.

Hovedstadsklubben hadde de mest markante supporterne, noen av ultras-grupperingene var nok i overkant ivrige og utagerende. Men de var stolte av klubben sin, selv om de kun hadde vunnet to seriegull frem til 2013.

Pariserne hadde sin historie, selv om mange vil hevde noe annet i dag.

Men eierskiftet sommeren 2011 markerte en ny tidsregning for klubben.

Klubbpresident og eier Nasser al-Khelaifi i Qatar Sports Investment pøste inn penger. Med ett mål for øye: Vinne Champions League, en turnering de har sviktet i år etter år. Det er først nå PSG spiller semifinale under de nye eierne.

Mange undret seg over at Qatars investeringsfond skulle eie en fransk fotballklubb. Mange kom også frem til samme konklusjon: Det handlet om sportsvasking, Qatars dårlige rykte skulle hvitvaskes. Det er ikke mye som er like effektivt som å skape vinnere på en fotballbane. Det er tydeligvis oppskriften på å få anklagene om brudd på menneskerettigheter til å drukne.

Sponsorinntektene ble blåst opp, det ble pøst inn milliarder for å hente de største stjernene, og klubben ble etterhvert beskyldt for urent trav.

Det europeiske fotballforbundet konkluderte i 2014 med at PSG brøt reglene om økonomisk fair play. De fikk sin pengestraff, men fikk likevel fortsette i Champions League.

Og da kunne de bare fortsette i samme spor.

Nasser al-Khelaifi er eier, arbeidende klubbdirektør og president i Paris St. Germain. Foto: Dave Thompson, AP

Korrupsjon og bestikkelser

Sommeren 2017 tok klubben milliardgaloppen til et nytt nivå ved å utløse Neymars utkjøpsklausul i Barcelona. 222 millioner euro, rundt 2,4 milliarder norske kroner, ble brukt bare i overgangssum for å hente den brasilianske superstjernen.

De økonomiske grensene i fotballen er blitt pushet, og PSG, ved arbeidende klubbdirektør Nasser al-Khelaifi, har pushet dem mest.

Han er i kraft av sine mange roller en av de mektigste innen fotballen i Qatar, landet som skal arrangere VM i 2022.

Al-Khelaifi har gjentatte ganger blitt beskyldt for korrupsjon. I mai i fjor ble han siktet for bestikkelser i forbindelse med tildelingen av friidretts-VM i Qatar. I februar i år ble han siktet for medvirkning til korrupsjon i forbindelse med tildelingen av TV-rettigheter.

Nasser al-Khelaifi har mye mer på rullebladet.

Men det etterlatte inntrykket er at han har forvandlet PSG fra å være en helt normal fransk fotballklubb med en helt normal historie, til å bli en pengemaskin der det meste handler om å sikre markedsrettigheter og tjene penger på PSGs klubblogo.

Nagelsmann og Neymar

Nå møtes altså to av verdens mest forhatte fotballklubber i den første Champions League-semifinalen.

Et fotballspillende reklameselskap for en energidrikk mot kontroversielle sportsvaskere fra Qatar.

Det er fritt frem for å heie på den du vil.

Men det kan også være verdt å reflektere over hvordan lagene har kommet seg til semifinalen.