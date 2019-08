Nyopprykket lag sjokkerte Chelsea: – Blytungt

CHELSEA - SHEFFIELD UNITED 2–2

To poeng på to hjemmekamper er fasit for Frank Lampard som Chelsea-manager. Nyopprykkede Sheffield United hindret tre poeng med 2-2 like før slutt.

– Dette er blytungt for Frank Lampard og Chelsea, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

I Chelseas jakt på sesongens første hjemmeseier ga Tammy Abraham blåtrøyene en god start med 1-0 etter 18 minutter. Det var 21-åringens første Premier League-scoring på Stamford Bridge etter å ha vært i klubben siden 2004.

Abraham var derimot ikke ferdig for dagen. Unggutten utnyttet svak kommunikasjon i gjestenes forsvar og doblet ledelsen. Det var hans fjerde scoring på to kamper.

Sheffield United-spiller Callum Robinson skapte spenning da han styrte ballen i mål fra kloss hold like etter pause.

Gjestene presset på for poeng, og til slutt skulle det lykkes for Chris Wilders menn. Robinsons innlegg snek seg inn i mål via Kurt Zoumas leggskinn, og dermed var 2-2 et faktum for Jostein Flos tidligere klubb.

Resultatet gjør at Frank Lampards første hjemmeseier som Chelsea-manager lar vente på seg. Laget står med fem poeng på sesongens tre første kamper. Det gjør også Sheffield United.

ANDREW BOYERS / Reuters

Vardy-party

Leicester slo Bournemouth 3-1. Ringreven Jamie Vardy fikk æren av å sende Leicester i en tidlig ledelse da han lekkert lobbet ballen i mål fra langt hold hjemme mot Joshua Kings lag.

Ledelsen varte derimot ikke lenge. Callum Wilson sørget for balanse i regnskapet like etterpå. Like før pause var Vardy på farten igjen. Spissen rotet seg oppover dødlinjen og la inn til Youri Tielemans som sikkert satte inn 2-1.

Rollene var snudd da Vardy fastsatte resultatet kvarteret før slutt. En iherdig innsats av James Morrison resulterte i at Tielemans mottok ballen. På én berøring serverte belgieren Vardy som satte inn sitt tredje for sesongen.

Joshua King spilte 79 minutter for Bournemouth.

Watford på bunn

Watford tok sitt første poeng med 1-1 borte mot Newcastle, men er alene på bunn. De tilreisende Watford-supporterne håpet på bedre da Will Hughes sendte gjestene i ledelsen etter to minutter.

Fabian Schär gjorde hjemreisen hakket surere for Javi Gracias menn. Sveitseren var på rett sted til rett tid da han mottok ballen og utlignet rett før pause. Det ble kampens siste mål.

Ayew helten for Palace

Crystal Palace henger med i tetsjiktet etter å ha slått Aston Villa 1-0 hjemme på Selhurst Park.

Jordan Ayew var noen skostørrelser unna å skli vertene i ledelsen etter en snau halvtime, men scoringen skulle komme for ghaneseren. Et drøyt kvarter før slutt fikk han tråklet med seg ballen, og alene mot Tom Heaton var spissen iskald. Det ble også kampens eneste mål.

På tidspunktet var Palace i overtall. Villa-spiller Trézéguet fikk sitt annet gule etter en knapp time. Ørjan Nyland var ikke i Aston Villas tropp.

STRINGER /Reuters

Ny Norwich-nedtur

West Ham henger også med høyt oppe på tabellen takket være 2-0-seier over Norwich. Sébastien Haller scoret to mål mot Watford forrige runde, og hjemme mot Norwich fortsatte han scoringsformen. Franskmannen styrte inn 1-0 etter 24 minutter.

Vondt ble til verre for Norwich da Andrij Jarmolenko banket inn 2-0 med et lekkert volleyskudd fra seks meters hold.

Alexander Tettey startet på benken for Norwich og fikk ikke spilletid i London lørdag.

Agüero-show i ny City-triumf

Manchester City hadde små problemer med å slå Brighton 4-0 lørdag. Toppscorer Sergio Agüero viste klasse og scoret to.

Den lille, tette argentineren bidro med lagets to midterste fulltreffere og en siste assist, men var ikke direkte involvert i 1-0-scoringen.

Det tok kun et drøyt minutt før Manchester City tok ledelsen. David Silva ble frispilt på venstrekanten. Han dro med seg ballen til kortlinjen og slo den tilbake til Kevin De Bruyne. Belgieren var nær sagt som vanlig på løp og svarte med å sette ballen sikkert i mål. En bedre start på kampen skal det godt gjøres å få.

2-0-scoringen kom noen få minutter før pause. Denne gangen var det De Bruyne som sto bak forspillet, og Sergio Agüero som var klinisk effektiv da han dro seg fri innenfor 16-meteren og skjøt hardt over australieren Mathew Ryan i Brighton-buret. Det var en utsøkt scoring etter et strålende angrep.

David Silva hadde en eventyrlig mulighet til å gjøre 2-0 rundt ti minutter tidligere, men klarte utrolig nok å plassere avslutningen til side for mål.

Nick Potts / PA

Briljant

3-0 kom ti minutter ut i 2. omgang på vakkert vis. Spanjolen Silva bidro med sin annen assist da han slapp ballen til Sergio Agüero på én touch, og den giftige spissen fulgte opp med en fantastisk avslutning. 31-åringen skrudde ballen elegant i lengste kryss.

Det var Agüero sjette seriescoring i august måned, og bare to ganger før i Premier Leagues historie har en spiller greid det. Edin Dzeko klarte det for samme klubb i 2011, og Chris Sutton gjorde det for Blackburn i 1997.

Sergio Agüero var også nest sist på ballen da Bernardo la på til 4-0 med elleve minutter igjen å spille.

De lyseblå har hatt god flyt i starten på sesongen. City åpnet med 5-0 mot West Ham før det ble 2-2 mot Tottenham. Sist helg ble det 3-1 borte mot Bournemouth.

Graham Potters Brighton hadde én seier, én uavgjort og ett tap før bortemøtet mot City. Laget står med fire poeng på fire kamper.

