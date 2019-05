Gode tider for Casper Ruud: Rankingrekord og økonomisk kanonstart på året

Ruud spilte seg i forrige runde fram til 3. runde i den stjernetunge Masters-turneringen i Roma. Der ble det exit mot argentinske Juan Martin del Potro.

I 2. runde slo nordmannen en så sterk spiller som australske Nick Kyrgios, og også del Potro måtte jobbe hardt for å sende en formsterk Ruud ut av turneringen i den italienske hovedstaden.

Det var ventet at Ruud ville gjøre et rankinghopp i kjølvannet av den sterke innsatsen, og mandag avanserte han til 63.-plass på listen over verdens beste tennisspillere. Så høyt har han aldri tidligere ligget.

Bykset på 13 plasser fra forrige ukes 76.-plass er det største blant spillerne som er inne på topp 100-listen.

Økonomisk eventyr

Ruud nærmer seg dermed også familierekorden på verdensrankingen. Pappa Christian var i sin aktive karriere som best nummer 39. I et intervju med NTB nylig innrømmet Casper at det ligger i bakhodet å bli best i familien.

– Det har nok blitt litt mer snakk og tanker om det nå i det siste, når jeg har tatt meg opp på rankingen, men det er fortsatt et stykke dit, sa han under en snarvisitt til Norge i slutten av april.

Ruud kan også glede seg over at 2019 har startet forrykende økonomisk. Så langt har han spilt inn 254.564 dollar, tilsvarende 2,21 millioner kroner, ifølge ATP-touren.

Det tilsvarer i underkant av en tredel av alt han har spilt inn gjennom hele karrieren. Så langt i 2019 står Ruud oppført med 11 seirer og fem tap.

Paris neste

Ruuds forrige bestenotering på verdensrankingen var for øvrig 68.-plassen fra uke nummer tre i april.

Topper rankingen gjør den serbiske stjernen Novak Djokovic, til tross for at han søndag tapte Masters-finalen i Roma for Rafael Nadal. Nettopp Nadal følger på andreplassen, mens Roger Federer er nummer tre.

Ruuds overmann i Roma, Juan Martin del Potro, er nummer ni.

For nordmannen er det Roland-Garros-turneringen i Paris neste store mål. Den starter kommende helg.

