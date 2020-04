Regjeringen tillater publikum på offentlig sted, men idretten må vente

Forbudet mot kontaktidrett forlenges.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Fra kampen mellom Molde og Vålerenga i fjor høst. Foto: Stian Lysberg Solum

Lørdag ble det klart at myndighetene viderefører forbudet mot idretts- og kulturarrangementer med over 500 tilskuere til 1. september. Det påvirker naturlig nok også fotballen, men mange var spent på om også forbudet mot arrangementer på under 500 personer ville bli videreført.

Det ble det, men en åpning kom fra helseminister Bent Høie (H) i en pressekonferanse torsdag. Fra 15. juni kan det bli tillatt for arrangementer på inntil 200 personer.

Trenger 200 for å arrangere tv-kamp

– Det er positivt. Antallet på 200 er cirka der vi ligger for å arrangere en tv-sendt eliteseriekamp, sier Branns daglige leder, Vibeke Johannesen.

– Vi kan også gjøre det med noe færre. Vi klarer å gjennomføre en fotballkamp med det antallet, understreker hun.

Men ett stort hinder gjenstår før fotballen kan få mulighet til å rulle:

– Det er foreløpig ingen endringer når det gjelder idrettskonkurranser der det er fysisk kontakt, sa kulturminister Abid Raja (V), men varslet en nærmere avklaring torsdag om en uke.

Ifølge Raja kan lagidretter som fotball og håndball trene sammen fra 7. mai, så lenge det er en avstand på 1 meter mellom spillerne.

Brann er blant klubbene som har gått i bresjen for mer normaliserte fotballtreninger enn det som i dag er tillatt.

– 7. mai er datoen som blir viktig for oss, når det er varslet avklaringer om fysisk kontakt, sier Johannesen.

Vibeke Johannesen er daglig leder i Brann. Foto: Ørjan Deisz

Åpner for 50 personer

I dagene frem til det kommer nye avklaringer, vil fotballen jobbe aktivt for å bedre sin situasjon. Norges Fotballforbund (NFF) ønsker eliteseriekamper fra 15. juni. Lise Klaveness leder arbeidet NFF.

– Vi opplever at planene er blitt tatt godt imot, selv om ingen løfter er gitt. Fotballen ønsker å gå foran i arbeidet med å få til en gradvis og kontrollert gjenåpning av idretten. Vi har lagt fram planer som er smittevernfaglig forsvarlig. Vi ønsker ikke å bidra til eksperimentering med liv og helse, men gå foran for å sikre – på en trygg måte – at vi har en fotballhverdag å komme tilbake til etter krisen, sier Klaveness til NTB.

200 på offentlig sted

Helseminister Bent Høie opplyste at det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer fra 7. mai, og fra 15. juni kan det åpnes for arrangementer på inntil 200 personer. Deltakerne må holde en avstand på 1 meter.

– Dette betyr i praksis at veldig mye av norsk idrett kan åpne opp igjen i trygge og kontrollerte former. Vi er svært glade for at vår konstruktive dialog med helsemyndighetene har ført frem, og at vi nå ser et lys i enden av tunnellen, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Kulturminister Abid Raja kunne ikke love noe om når idretten kan starte opp igjen med kamper.

Det ble heller ikke lovet noe om når treningssentre og svømmehaller kan åpne, der gjelder fortsatt en forskrift om full stengning, uavhengig av 1-metersregelen.

Ventingen fortsetter for svært mange i Norge.

Fullstendig plan neste uke

– Mange har gode argumenter for at akkurat de skal stå først i køen, åpnet helseminister Bent Høie pressekonferansen med. Han påpekte at samfunnet skal «åpnes opp», og at barn og unge står først i prioriteringskøen, deretter næringslivet. Allerede er skolene delvis åpnet for undervisning.

– Neste uke skal vi legge fram en fullstendig plan for hvordan vi skal åpne opp der vi stengte ned for å stoppe smittespredningen, sa han.

Fotball som pilot

Norges Fotballforbund ønsker å bruke toppfotballen som en pilot for idretten. Det vil si ordinære treninger fra 10. mai og sesongstart 15. juni, men uten eller med et publikum som teller under 500 personer.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa forrige torsdag til NTB at fotball for tomme tribuner er en reell mulighet i løpet av ikke altfor lang tid, men presiserte dette:

– Jeg tror vi må noen uker frem før vi kan få sikkerhet rundt disse løsningene, men jeg er veldig glad for at det er en stor grad av kreativitet og innovasjon i idretten, slik det også er i kulturlivet, som gjør at det er mulig å få en gradvis gjenåpning av aktiviteter, sa han.

