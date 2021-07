Fikk assist av dommeren: – Har ikke opplevd det før

TOKYO (VG) (Norge-Brasil 27–24) Her jubler Kristian Bjørnsen for en av sine mest spesielle scoringer. Ballen gikk via den tsjekkiske dommeren og til den norske høyrekanten.

JUBLET VILT: Kristian Bjørnsen etter å ha scoret etter målgivende fra dommeren. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Ja. Ha, ha, ha, svarer Bjørnsen når VG minner ham om utligningen til 14–14 i begynnelsen av 2. omgang.

– Jeg har ikke opplevd det før selv. Men jeg har opplevd å få et slikt mål mot meg. Det var ekstremt irriterende, men enda deiligere å få det med seg, sier Kristian Bjørnsen til VG.

Den spesielle scoringen var viktig i en fase da Norge var i ferd med å ta over initiativet etter en dårlig start. En ball fra Christian O’Sullivan traff dommerens kropp ved siden av mål inne på banen. Så spratt den ut til Bjørnsen.

Han sa takk som byr og scoret ett av sine tre mål i OL-debuten.

Les også OL-STUDIO: Her får du alt om OL i Tokyo

– En god assist fra dommeren, fleiper han.

Brasils keeper, Leonardo Terçariol, var ikke like fornøyd med situasjonen.

– Jeg har mye på hjertet om den situasjonen. Men det beste er at jeg ikke sier det, sier keeperen til NRK.

Han bekrefter overfor statskanalen at han ble sint over måten scoringen kom på.

– Sånn er spillet. Noen ganger har du flaks, andre ganger ikke.

Les også Hegg Duestad nær medalje i OL-debuten: – Litt bittert

Bjørnsen var tilbake på sitt vanlige nivå etter et vanskelig VM der han fikk det glatte lag TV 3-ekspert Joachim Boldsen etter bom på samtlige tre skudd mot Spania i kvartfinalen.

«Min prestasjon va langt under forventning. Men takk til alle kritikere, bedrevitere og eksperter for motivasjonen framøve!», svarte Bjørnsen på Twitter noen dager etter nedturen i Egypt. I VM scoret han på bare 11 av 21 skudd.

– Det er alltid godt å komme skikkelig i gang. Det gjør at du klarer å slappe av litt bedre, sier siddisen som neste song skal spille med verdensstjernen Mikkel Hansen i Aalborg.

Norges høyreside slet tungt med uttellingen i deler av VM. Mot Spania leverte de fire norske venstrehendte 13 skudd. 12 av dem bom.

Mot Brasil var det snudd helt. Bjørnsen, Harald Reinkind og Magnus Abelvik Rød scoret på 10 av 13 skudd, mens Kevin Gulliksen bommet på sin ene sjanse da han kom inn på slutten.

Les også Utslitt Strandli måtte kaste opp etter OL-start i varmen

– Det er bra at flere kom godt i gang og tok ansvar. Vi vil ha flere strenger å spille på, sier Bjørnsen.

Harald Reinkind bommet på alle fire skudd mot spanjolene i VM. Mot Brasil var han Norges beste utespiller. Mandag er Spania OL-motstander.

– Vi må komme til de klare og rene sjansene og ikke begynne å lete og skyte etter egen stuss. Hvis kommer mann mot mann eller to mot to, skal vi ha mer å stille opp med, mener Reinkind som scoret fire viktige mål da Sagosen hadde startproblemer før pause.

Så kom Abelvik Rød på banen igjen for Norge for første gang i mesterskap siden Sverige ble slått under EM i 2020.

– Veldig befriende. Det har vært en lang vei å komme hit. Det er veldig stort å få spille med flagget på brystet i et OL. Godt å starte med en seier, sier Magnus Abelvik Rød etter å ha levert godt spill.

Han sto over VM i januar for å pleie en skade.