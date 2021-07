Lysløype i Kristiansand sperret av i sommer: – Det er jo beklagelig

Fotballbanene innerst på Sukkevann skal få nytt kunstgress. Det går utover lysløypa, som nå er delvis stengt i hele sommer.

Ved denne passasjen er lysløypa på Sukkevann stengt av på grunn av anleggsarbeid. Foto: Janne Birgitte Prestvold

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Det er jo beklagelig, men det er litt vanskelig å få dette til uten å gjøre noen tiltak. Så håper jeg at de er ferdige så fort som mulig, at det ikke kommer til å ta lang tid.

Det sier Kurt Tange Jensen i parkvesenet til Fædrelandsvennen.

I sommer skal det legges nytt kunstgress på de fire 7'er-banene som ligger på treningsbanen helt innerst på Sukkevann. I skrivende stund holdes det på med anleggsarbeid på stedet.

På grunn av dette er deler av lysløypa på Sukkevann derfor stengt ved idrettsparken. Lysløypa er stengt ved tennisbanen og i bakken ved fotballbanene, omtrent ved infoskiltet om frisbeebanen.

Det er idrettsetaten i kommunen som står bak prosjektet. Ifølge Jensen har parkvesenet blitt forsikret av idrettsetaten om at det lages en alternativ løype der hvor deler av lysløypa er stengt.

Det er satt opp sperringer ved inngangen til lysløypa, ved enden av fotballbanen. Herfra blir det skiltet alternativ vei gjennom skogen. Foto: Kristiansand kommune

– Vanskelig for folk med rullestol

Idrettssjef i Kristiansand kommune, Øystein Glad, beskriver hvor den alternative løypa legges.

– Hvis du kommer nedenfra ved vannet og opp mot fotballbanen, må du ta inn til høyre gjennom skogen i en liten ekstra sløyfe. Da vil du komme opp med hallen ved den innerste parkeringsplassen, sier Glad.

Idrettssjefen innrømmer at den alternative løypa ikke er like tilfredsstillende for alle.

– Det er jo vanskelig og veldig utfordrende for de med rullestol. Det samme for folk med barnevogn, sier Glad.

De røde strekene viser området som er stengt. Den grønne streken viser alternativ rute forbi idrettsanlegget. Foto: Kristiansand kommune

Ber folk respektere reglene

Glad bor selv i området, og bruker lysløypa aktivt. Han har lagt merke til at flere folk ikke har respektert skiltingen, og gått rett gjennom området bestående av anleggsarbeid.

– Jeg ser at folk ikke respekterer det, og det er ikke bra. Denne delen av lysløypa er jo stengt av av hensyn til sikkerhet. Folk må respektere at anleggsområdet er gjerdet inne. Det er svære vogntog som kjører inn og ut med store masser på plassen, sier Glad.

Glad har forståelse for om folk er misfornøyde med at deler av lysløypa er stengt av.

– Det er veldig synd. Jeg løper der jevnlig selv, så det skjønner jeg helt. Men man må av og til ta slike grep for at vi skal få på plass det vi trenger, sier han.

Her jobbes det med å bygge fire nye kunstgressbaner på treningsbanen på Sukkevann. Det skal legges fire 7'er-baner. Bildet er tatt i forrige uke. Foto: Øystein Glad

– Fortsatt stor pågang

Ifølge Glad er det fortsatt stor pågang i lysløypa. Det er det også blant de som spiller frisbeegolf på Sukkevann.

– Det er fortsatt kjempestor pågang på Sukkevann. Noen ganger det kø på 15–20 minutter fordi så mange skal spille frisbeegolf, sier nestleder i Sukkevann frisbeegolfklubb, Erik Hammer Stålesen.

Frisbeegolferne kan nå ikke gå fra siste hull langs fotballbanene som nå får nytt dekke.

– Vi har gjort endringer på hull 15 og 27 (siste hull). Men vi er ikke negativt innstilt til dette, det er jo noe som må gjøres, sier Stålesen.

Skal være ferdig i slutten av august

Renoveringen av det nye kunstgresset på Sukkevann startet i slutten av juni. Arbeidet skal være ferdig innen 25. august.

– Det skal være klart til Zebra Cup som starter 27. august. Det ville vært krise å ikke fått det ferdig til det, sier Glad.

Idrettssjef i Kristiansand kommune, Øystein Glad. Foto: Kjartan Bjelland

Grunnen til at de fire kunstgressbanene inne på Sukkevann byttes ut i sommer, er fordi man skal teste ut et nytt, fullstendig biologisk nedbrytbart alternativ til gummigranulat.

Det nye granulatet består av trefibre.

– Det er det første av sitt slag i hele verden. Hensikten med dette er å drive felttest av et hundre prosent miljøvennlig granulat. Vi tror dette kan bli veldig bra, og gleder oss til å få tilbakemeldinger fra spillerne, sier Glad.

Daglig leder i Randesund IL, Øystein Konradsen, er fornøyd med at de fire kunstgressbanene blir byttet ut og klare til Zebra Cup.

– Selvfølgelig skulle man ønsker at det var en bedre alternativ rute for lysløypa. Men for oss er det helt nødvendig at vi bytter ut disse kunstgressbanene, sier Konradsen.