Bekymret for bredden: Hareide peker på tre posisjoner før overgangsvinduet åpner

- Det vi sliter mest med nå, er antallet, sier RBK-treneren.

Rosenborg-trener Åge Hareide mener RBK går inn i e-cup-kvaliken med for få spillere tilgjengelig. 1. august åpner overgangsvinduet. Foto: Morten Antonsen

Markus Henriksen er ute til september/oktober. Per Ciljan Skjelbred til september. Jonathan Augustinssons strekkskade holder ham ute av spill en god stund fremover. Stefano Vecchia, som såvidt er tilbake på feltet, har ikke spilt siden slutten av mai på grunn av en prolaps i ryggen. Og Guillermo Molins ble MR-undersøkt onsdag.

Når i tillegg Carlo Holse ikke var med på fellestrening onsdag, var det et rimelig svekket RBK-lag som trente på Lerkendal en halv uke før bortekampen mot Tromsø søndag.

En kamp som for øvrig går på kunstgress, og dermed spilles uten Alexander Tettey.

- Det vi sliter mest med nå, er antallet. At vi har fem mann ute. Det er fem mann som mangler i trening, noen av dem langtidsskadd, sier RBK-trener Åge Hareide til Adresseavisen.

Åge Hareide leder RBK-treninger der flere spillere mangler for tiden. Klubblege Reidar Due, som vandrer i bakgrunnen, har litt å jobbe med. Foto: Morten Antonsen

Han regner ikke med Holse på skadelisten, siden dansken er ventet raskt tilbake på feltet. Men Hareide mener det er litt for få tilgjengelige RBK-spillere foran den kommende europacup-kvaliken.

RBK går inn i den andre kvalikrunden til Conference League, og starter med bortekamp mot enten irske Sligo Rovers eller islandske Hafnarfjördur torsdag 22. juli.

- Det er kanskje det største problemet for oss nå. At vi mangler litt bredde i forskjellige lagdeler. Det er litt tynt, sier han.

Store utskiftinger

Rosenborg har vært aktive på overgangsmarkedet det siste året. I fjor sommer kom Per Ciljan Skjelbred hjem til Lerkendal. Mens Markus Henriksen, Holmar Eyjolfsson og Rasmus Wiedesheim-Paul kom til klubben etter at Åge Hareide overtok 1. september i fjor.

Foran årets sesong kom Besim Serbecic tilbake fra lån. Nyervervelsen Ole Sæter er allerede sendt ut igjen på lån, mens Jonathan Augustinsson, Adam Andersson, Vebjørn Hoff, Stefano Vecchia og Guillermo Molins alle ble hentet før sesongstart. I ettertid har også Alexander Tettey kommet til.

Likevel ser det altså litt tynt ut, ifølge Hareide.

- Må det gjøres noe med bredden?

- Ja… vi kan selvfølgelig få gjort noe i dette vinduet her for å skaffe oss spillere som kan være med og konkurrere om plassene på laget. Og ikke bare konkurrere, men også fylle ut, for vi går inn i en periode med cupkamper og forhåpentligvis fire europeiske kamper i august måned før vi skal spille seriekamp igjen. Det blir litt annen type kamper. Det blir cupkamper og utslagsmetoden, og da må vi være godt forberedt til å ta oss videre uansett hvem vi møter. Redselen for skader er der hele tiden, for da blir vi veldig, veldig tynne slik som det er nå.

August-åpent

Sommerens overgangsvindu er åpent i hele august i Norge. RBK spiller etter alt å dømme 2. runde i cupen 31. juli eller 1. august. Tredje kvalikrunde til Conference League spilles 5. og 12. august, playoff-kampene er terminfestet til 19. og 26 august.

Etter søndagens bortekamp mot Tromsø, har RBK eliteseriepause frem til 15. august.

- Det blir en periode med cupkamper nå, og det hadde vi regnet med. Men vi hadde også regnet med en større stall når vi skal spille de kampene, sier Hareide.

Back, midtbane og spiss

Som har sitt syn på hvilke posisjoner han vil forsterke nå, selv om han selv er på utgående kontrakt og gir seg som RBK-trener etter sesongen.

- Vi snakker sammen om hva vi har behov for, og hva vi bør passe på. Det er i dette vinduet her vi kan gjøre noe med situasjonen vi har akkurat nå. Da må vi se nøye etter. Vi har to backer bare (Erlend Dahl Reitan og Adam Andersson, journ.anm.), og en ung Pawel Chrupalla. Så har vi tynt med midtbanespillere akkurat nå. Vi hadde veldig mange en periode, og så får vi skader på Per Ciljan og Markus. Så er det litt smårusk med Molins. Det er ting som kommer litt ubeleilig på oss. Men sånn er det, vi må bare løse det med det vi har.

Molins ble hentet inn rett før sesongstart, da Ole Sæters skade gjorde at Dino Islamovic var det eneste alternativet på spissplass.

Etter trening onsdag visste ikke Hareide hvor lenge Molins ventes å være ute.

- Er det i utgangspunktet posisjoner du mener dere trenger flere?

- Ja, i øyeblikket. Altså, det kan være aktuelt med mange ting der. Det handler kanskje om å få lånt inn også, og få dekket inn. Vi skal også ha spillere av en viss kvalitet for å være med her og konkurrere. Men det er bredden som bekymrer meg mest. Bredden på stallen i øyeblikket. Vi er 15 mann i trening.