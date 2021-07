RBK skal møte to europeiske storlag

Rosenborg Kvinner skal møte to av verdens aller beste lag. Størst av alt blir kanskje møtet med FC Barcelona.

Rosenborg Kvinner inntar Lerkendal når FC Barcelona kommer til Trondheim. Foto: Christine Schefte

I en pressemelding opplyser klubben at Barcelona kommer til Lerkendal 28. august. NRK omtalte saken først.

– Det er rett og slett fantastisk at vi får denne muligheten, og det er mye lærdom å trekke ut av et møte med en motstander av den kvaliteten, sier hovedtrener Steinar Lein i pressemeldingen.

Barcelona er regjerende mestere i Champions League og vil uten tvil være favoritter når de gjester gressmatta på Lerkendal i august.

Norsk duo til Lerkendal

Melhus-jenta Ingrid Syrstad Engen signerte nylig for det spanske storlaget og vil være på plass på Lerkendal i august. Det vil også lagvenninne Caroline Graham Hansen.

– Jeg gleder meg så klart til å få en av mine første kamper for Barcelona mot kjente og kjære i Rosenborg på Lerkendal, lyder det fra Syrstad Engen.

RBK-kaptein Mali Næss henger seg på i all entusiasmen over den bekreftede storkampen.

– Det blir utrolig artig å kunne måle seg mot de aller beste rent sportslig, det er en unik utfordring for oss. Så er det en fantastisk mulighet for publikum som kan få oppleve verdens beste fotballjenter på nært hold.

– Ikke gratis

Lerkendal er i dag åpent for 7000 tilskuere, et slikt tilskuertall vil gjøre kampen til en av de best besøkte kvinnekampene i norsk fotballhistorie. Rekorden i Toppserien er på omtrent 3500.

– Vi har jobbet en god stund med å få kampen på plass, og det skal litt innsats til å få et av verdens beste lag til Trondheim. Det er heller ikke gratis, men med våre gode samarbeidspartnere kommer vi i mål slik at dette blir en god opplevelse også økonomisk, sier styreleder Ørjan Engen i pressemeldingen, som også er far til Ingrid.

Damene i hvit og svart skal spille på Lerkendal også 4. september. Da er det Vålerenga som er motstander i et nytt konsept kalt «SuperLørdag».

Tysk storlag

Barcelona er likevel ikke det eneste storlaget RBK skal møte. Før mesterliga-kvalifiseringen 18. august reiser trønderne til Tyskland for å møte VfL Wolfsburg.

Kampen mot Wolfsburg spilles 30. juli og RBK reiser ned to dager i forkant.

– Det her vil gi oss erfaring med å reise ut av landet på en bortekamp, så jentene får følt litt på det, sier Lein til Adresseavisen.

Ingrid Syrstad Engen tilbragte 2,5 år i Wolfsburg. Her går hun forbi Champions League-pokalen etter finaletapet mot Lyon i 2020. Foto: Alvaro Barrientos

Kampen vil bli brukt som en oppkjøring til kvalifiseringskampen mot FC Minsk, og potensielt Levante eller Celtic FC et par dager senere.

– Dette er første gang vi er i Champions League-kvalik, forhåpentligvis skal vi være der ofte. Wolfsburg er på øverste hylle, dette er for å hente referanser. Å spille mot de beste er den beste referansen vi kan få, mener hovedtreneren.

– Wolfsburg er i en oppkjøringsfase og ville nok ikke ønsket denne kampen om de ikke hadde hatt bruk for den. Men de har flere spillere i OL, så de vil nok ikke stille et helt toppet lag, avslutter Lein.