RBK skal møte to mesterlag

Rosenborg Kvinner skal møte to av verdens aller beste lag. Størst av alt blir kanskje møtet med FC Barcelona.

Rosenborg Kvinner inntar Lerkendal når FC Barcelona kommer til Trondheim. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I en pressemelding opplyser klubben at Barcelona kommer til Lerkendal 28. august. NRK omtalte saken først.

Melhus-jenta Ingrid Syrstad Engen signerte nylig for det spanke storlaget og vil være på plass på Lerkendal i august. Det vil også lagvenninne Caroline Graham Hansen.

– Det er rett og slett fantastisk at vi får denne muligheten, og det er mye lærdom å trekke ut av et møte med en motstander av den kvaliteten, sier hovedtrener RBK Kvinner Steinar Lein i pressemeldingen.

– Jeg gleder meg så klart til å få en av mine første kamper for Barcelona mot kjente og kjære i Rosenborg på Lerkendal, lyder det fra Syrstad Engen.

Lerkendal er i dag åpent for 7000 tilskuere, et slikt tilskuertall vil gjøre kampen til en av de best besøkte kvinnekampene i norsk fotballhistorie. Rekorden i Toppserien er på omtrent 3500.

Barcelona er likevel ikke det eneste storlaget RBK skal møte. Før mesterliga-kvalifiseringen 18. august reiser trønderne til Tyskland for å møte Wolfsburg.

Saken oppdateres.