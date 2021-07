Lever under superstrengt regime: – Det jeg vil savne minst er slankingen

Kristoffer Brun og Are Strandli har nå sin siste mulighet til å ta den ene medaljen som mangler: OL-gull.

Kristoffer Brun (til v.) og Are Strandli er trygge på at de skal takle hva det skal være av utfordringer som kommer deres vei i OL.

Sea Forest Waterway: Det var en blanding av vemod og store forventninger som fylte det provisoriske teltet på ro-arenaen i Tokyo i morgentimene torsdag.

For da Kristoffer Brun (33) og Are Strandli (32) entret podiet på den norske pressekonferansen var det med visshet om at det er aller siste gang de to kan vinne noe sammen.

De har VM-gull og EM-gull. Når verdenscupkonkurranser har vært arrangert, ville man knapt kunne få pengene igjen om man spilte på pallplass til Brun og Strandli. For de har alltid vært helt der oppe.

– Jeg synes vi har hatt en ganske så suksessfull karriere sammen, mumler Kristoffer Brun bak munnbindet, i trygg mangemeters avstand til Bergens Tidende.

Men én ting har de ennå ikke oppnådd. OL-gullet mangler.

Kristoffer Brun og Are Strandli har vært i Japan en stund. Denne uken har de trent på OL-arenaen. Foto: Lise Åserud

Snittvekt på 70 kilo

I London i 2012 var de ikke gode nok. I Rio 2016 ble det «bare» bronsemedalje.

– Nå skal vi kjempe om det aller edleste metallet, slår Strandli fast.

Bergenseren Brun og siddisen Strandli ror sammen i en dobbeltsculler. De konkurrerer i lettvektsklassen, noe som betyr at snittvekten på hver enkelt roer skal være 70 kilo.

Det har lenge vært avklart at Strandli skulle legge opp etter Tokyo-OL. Han er allerede i gang med en karriere som journalist og skipsmegler.

Da OL ble utsatt, og han måtte holde ut ett år til med trening og kaloriunderskudd for å oppnå den svært magre matchvekten, var det tungt.

– Det var forferdelig. Det var bare et par måneder igjen, og så måtte jeg gå på nytt med beinhardt regime. Jeg måtte bruke litt tid på å finne ny motivasjon, medgir Strandli.

– Hva kommer du til å savne minst?

– Slankingen. Helt klart, sier Strandli som også gleder seg til å slippe å bruke tid på å skru på og stille inn robåten.

– Jeg kommer til å savne alle de gode samtalene på rommet. Vi har løst mange verdensproblemer sammen, sier Kristoffer Brun (til h.) om makkeren Are Strandli som skal slutte.

Legger kanskje opp

Huden til de to gullkandidatene er gyllenbrun etter flere dager under den japanske solen. Blodårene er godt synlige, slik de gjerne er når alt overflødig fett er slanket bort og matchvekten er oppnådd.

Årsaken til at det finnes lettvektsroing, som tvinger utøverne til å slanke seg, er at mindre personer skal ha en sjanse til å hevde seg. Ettersom det å ha en lang og stor kropp er en fordel.

Hva som skjer med Brun etter OL er uklart. Han er i tenkeboksen om han skal legge opp eller fortsette med en annen båt, enten alene eller sammen med andre.

Uansett er det klart at han ikke skal drive med lettvektsroing lenger. Det blir eventuelt den vanlige klassen der man kan veie det man vil.

– Jeg er godt forsynt på slanking, skal jeg være ærlig. Jeg er litt for glad i mat til det der, sier Brun.

Intervjuene i OL foregår med munnbind og lang avstand. Koronatiltakene under de olympiske lekene er svært strenge.

Voldsomt kaloriunderskudd

Brun og Strandli spiser litt under 3000 kalorier om dagen, altså det som er vanlig for en voksen mann. Men så så kommer all treningen i tillegg. Det gjør at det blir et kraftig kaloriunderskudd gjennom hele vårsesongen for å få bort kilo. Og jo lavere de kommer ned i vekt, jo vanskeligere blir det.

Under OL, når vekten er på plass, kan de spise litt mer normalt.

– Nå trenger vi ikke være konstant sultne, så det er jo bra, sier Brun.

Ro-duoen Brun og Strandli er blant de relativt få gullhåpene for Norge i Tokyo. Lett nervøsitet blir kombinert med en følelse av at de to er rutinerte og i stand til å takle det meste.

– Det at det er siste gang vi skal konkurrere sammen gir bare ekstra motivasjon, sier Brun.

OL-gullet som mangler tror han kan bli deres.

– Det kan gå. Det er en pirrende følelse.