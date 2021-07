Jansen sikret trenerens deiligste AaFK-seier etter taktisk grep

Quint Jansen ble den store AaFK-helten og scoret sitt første mål for overtid. Det er trolig det viktigste så langt i sesongen.

Quint Jansen ble matchvinner og den store helten for AaFK mot HamKam. Foto: Fredrik Olastuen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Toppoppgjøret mellom AaFK og HamKam på Hamar så ut til å ebbe ut i uavgjort og 2–2, men midtstopperen Quint Jansen ville det annerledes.

Den høyreiste nederlenderen tok plass i boksen på et frispark midt på banen i det 91. minutt. Segberg lempet den inn. Jansen tok sats, og relativt umarkert vant han en hodeduell mot en HamKam-spiller og ballen gikk i en perfekt bue over keeper Julian Faye Lund. Jansen avgjorde kampen til 3–2.

– Det er helt utrolig. Det er et veldig viktig mål også, for nå er vi med i toppen. Et uavgjort hadde gitt et lite gap mellom oss og HamKam, men nå er vi helt med, sier Jansen til Sunnmørsposten.

Les også AaFK avgjorde toppkampen på overtid

To poeng

For med tap ville det vært åtte poeng opp til HamKam, samt en liten luke til Jerv og Fredrikstad. Uavgjort ville gitt fire poengs forsprang til HamKam inn i ferien, mens nå er AaFK kun to poeng bak serielederen, og ett poeng bak de to andre lagene.

– Det var et moment i kampen. Vi trøblete litt i begynnelsen i dag, og var ikke så gode i første omgang, vi henger ikke helt med intensiteten til HamKam. Så gikk vi ut etter pause og var enige om å steppe opp skikkelig, og i andre omgang synes jeg vi faktisk er god, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten, og fortsetter:

– Mot slutten så det ut til at begge var fornøyde med ett poeng, men så fant vi at ut av vi skulle ta litt sjanser og flytte opp folk på slutten. Det blir ikke bedre enn dette, det er stor forskjell på ett og tre poeng, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.

Lars Arne Nilsen fikk sin deiligste seier som AaFK-trener. Foto: Fredrik Olastuen

– Er dette din deiligste seier som AaFK-trener?

– Ingen tvil. Det er utrolig deilig og vanvittig gøy. Det blir ikke bedre enn dette på bortebane i en så tøff og jevn kamp.

Les også Jansen sikret seieren for AaFK - Vi fulgte kampen direkte

– Strålende

Scoringen var Jansens første i AaFK-drakta, men forrige gang han spilte i 1. divisjon scoret han fire mål i samme sesong for Mjøndalen. Nederlenderen har fysikken på sin side på offensive dødballer.

– Jeg har scoret en del mål tidligere, så det er ikke uvant, men det er ikke ofte heller. I dag skulle vi prøve litt annerledes taktikk på dødballene. Vi skulle prøve å treffe meg litt mer, og det lyktes vi godt med. Jeg hadde jo en sjanse rett før også, som keeperen reddet. På scoringen fikk jeg mye plass, og det ble meg mot mann, og fysikken er nesten alt i min fordel. Den satt. Deilig, kontant på hode, siste minutt, det finnes ikke bedre, sier han.

Trener Nilsen var full av lovord om Jansen etter kampen.

– Jansen var strålende i begge bokser, virkelig, og tok ansvar. Han var skikkelig bra. Vi så litt farlige ut på dødball i dag, det har vi ikke gjort tidligere. Vi la litt om dødballtaktikken til denne kampen og forsøkte oss litt på det på trening tirsdag, avslører Nilsen.