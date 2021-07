RBK -børsen: En matchvinner bak - og en foran!

Her er Adressa sine vurderinger etter at RBK endelig vant en fotball-kamp igjen:

Dino Islamovic ble matchvinner da RBK endelig vant en fotball-kamp igjen. Foto: Richard Sagen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

RBK-KBK 1–0

Rosenborg: Fremover-fotball var fokus i følge Åge H. Flyttet Tettey ned som stopper for å ha en god frispiller bakfra og for å beholde midtbanetrioen fra sist. Fikk et motspill der KBK stengte av høyt og manns-markerte RBKs midtbane. Kalludra falt ned på Hoff og Diouf lå tett mot Zachariassen. RBK svarte med å spille utover og forbi det leddet og fikk satt opp en dansk-svensk kombinasjon. Holse fant en sterk Islamovic og scoret på sin første sjanse.

Fakta RBK-KBK 1–0 Rosenborg-Kristiansund 1-0 1-0 ) Dagens Ivers: Dino Islamovic Målsjanser: 5-5 Lerkendal stadion Eliteserien 13.serierunde Ca 5000 tilskuere Dommer: Svein Oddvar Moen Mål:1-0 Dino Islamovic 15.min. Gule kort: RBK: Erlend Dahl Reitan. KBK: Faris Pemi Moumbagna Rosenborg (1-4-3-3) Andre Hansen- Erlend Dahl Reitan, Alexander Tettey, Even Hovland, Adam Andersson- Kristoffer Zachariassen, Vebjørn Hoff, Edvard Tagseth, (Anders Konradsen 71.min) -Carlo Holse (Emil Ceide 71.min), Dino Islamovic, Rasmus Widesheim Paul Kristiansund (1-4-2-3-1) Sean Mc Dermott Snorre Nilsen-(Agon Mucolli 71.min), Dan Peter Ulvestad, Andreas Eines Hopmark, Christoffer Aasbak, Oluas Skarsem, (Brynjulfur Willumsson 86.min), Amidou Diop, (Aliou Coly 60.min), Liridon Kalludra(Sander Erik Kartum 60.min)- Amin Askar, Faris Pemi Moumbagna, (Flamur Kastrati 60.min), Torgil Øwre Gjertsen Les mer

KBK hadde ballen mest før pause. RBK ble veldig lave, kontret sporadisk, men det gikk for sakte. Skulle stå høyere i 2.omg. Greide det ikke da KBK var kvikkere i bena og vant ofte sprintdueller. Ble trykket inn i egen 16 meter. Fikk en trippelsjanse til å punktere på overtid, men omsatte de ikke. Fikk mange innlegg imot, men stod imot i luftkampen og slapp med skrekken Mest gledelig: Tok sin første seier på seks kamper.

Andre Hansen- 6

God. I full strekk på Diops langskudd. Grei kontroll på Kalludra og Kartums skudd. Kvikt utkast mot Holse.

Erlend Dahl Reitan -5

Glapp Aasbak bak seg til stor sjanse i 2.omg. Viktig blokk i det 80.min. God i omstilling fra angrep til forsvar. Mer opp og frem i 2.omg.

Alexander Tettey-5

Trygg med ball med få unntak. Gode tilslag på ball i frispilling. Klarerte langt under press.

Even Hovland -5

Kontroll defensivt på Faris. Rolig med ball. Fortsetter å crosse presist.

Adam Andersson-4

Skummelt balltap på 0-0. Ok kontroll på Askar. Kom opp og frem for sjelden. Ett farlig oppløp.

Kristoffer Zachariassen-5

Løpsvillig, men ble overvåket av KBK. Farlig langskudd. Tunnel-stikker mot Dino.

Vebjørn Hoff-4

Løp mye og bidro defensivt. Slet med å få rom i 1.omg. Ble tett fulgt av Kalludra. Noen pasningsfeil under press.

Edvard Tagseth -5

Kvikk i omstilling fra angrep til forsvar og som 1.forsvarer. Skapende løp fremover. Mer pasnings-slurv i 2.omg.

Carlo Holse -5

Godt innlegg før 1-0. Farlige dødballer. Gikk seg bort med ball utover i kampen. Tatt av.

Dino Islamovic -6

Avgjorde. Sterk i kroppen, dempet på brystet og viftet bort kpt Ulvestad før 1-0. Kom til avslutninger oftere. Blokkert på skudd i 2.omg og på overtid.

Rasmus Widesheim Paul -3

Litt veik i 1v1 dueller. Viktig retur-løp som hindret stor sjanse i det 80.min. Løst og ikke godt nok plassert skudd i det 82.min.

Anders Konradsen 19.min for Tagseth

Misbrukte en kjempesjanse på overtid.

Emil Ceide 19.min for Holse

Kom til noen innlegg uten at det ble noe resultat av det.