Nettsus for Thomas Laugaland Munthe

Hjelmeland hentet opp Jarl 2s 3-1-ledelse og vant 4-3 i G16 3. divisjon tirsdag. Thomas Laugaland Munthe scoret to ganger.

Jarl 2 tok ledelsen da Filip Syre scoret etter 19 minutter. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0 til Jarl 2.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Anders Schei Brekke scoret og doblet ledelsen for Jarl 2 seks minutter etter sidebytte. Oliver Hovda reduserte til 1-2 for Hjelmeland tre minutter senere. Sivert Juel sørget for at resultattavla viste 3-1 et kvarter før slutt. Deretter reduserteHjelmeland da Munthe satte inn 2-3 like etterpå, og samme mann sørget for balanse i Hjelmeland-regnskapet da han satte inn 3-3 seks minutter før slutt. Samme lag økte da Elias Flem satte inn 4-3 ett minutt senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-4.

Kjempet seg opp til andreplass

Jarl 2 hadde tatt poeng i alle kampene sine hittil i sesongen før møtet med Hjelmeland G16.

Etter tirsdagens kamp ligger Jarl 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Hjelmeland er på andreplass med seks poeng.

9. september skal Jarl 2 møte Randaberg 2, mens Hjelmeland møter Vardeneset 3.

