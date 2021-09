VM-rivalen kom for sent - Carlsen vant på armageddon

Jan Nepomnjasjtsjij (31) ankom hotellet i Stavanger samtidig som Magnus Carlsen (30) gjorde sine siste forberedelser til sitt første Norway Chess-parti. Carlsen vant på armageddon mot Alireza Firouzja (18).

Jan Nepomnjasjtsjij kom til Stavanger for sent til å kunne spille tirsdag. Magnus Carlsen var på plass og møtte Alireza Firouzja.

Russeren har hatt visum-trøbbel og kom så sent til Norge at hans første parti, mot landsmannen Sergej Karjakin, er utsatt til lørdag, som er turneringens fridag. Han kom til hotellet en halv time før tirsdagens første parti, men Karjakin-partiet er uansett utsatt.

Nepomnjasjtsjij og Carlsen møtes til VM-kamp i november-desember. Nå møtes de to ganger i Stavanger - den 10. og 17. september.

Klassisk-partiet mellom Alireza Firouzja og Carlsen endte med remis etter 39 trekk. Det var en sprek start av nordmannen, men han klarte aldri å få noe skikkelig overtak.

Fakta Vinnere av Norway Chess

2020: Carlsen. 2019: Carlsen. 2018: Caruana. 2017: Aronian. 2016: Carlsen. 2015: Topalov. 2014: Karjakin. 2013: Karjakin. Les mer

Armageddon-reglene i Norway Chess betyr at hvitt har 10 minutter og svart syv minutter - men for svart holder det med remis for å vinne.

– Skandaløst av begge spillerne, ropte TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer i et dramatisk armageddon-spill. Carlsen reddet remis og dermed seier.

– Han greier ikke helt å holde kaldt, det greier i og for seg ikke jeg heller, smilte Carlsen på TV 2-sendingen.

– Det er enklere å være svart, fastslo nordmannen.

Norway Chess arrangeres for niende gang. De driftige arrangørene i Rogaland har nok en gang hentet inn et veldig sterkt feltet.

Magnus Carlsen har innimellom slitt i Norway Chess, men vant i 2016, 2019 og 2020.

– Jeg følte ikke at jeg var helt på topp. Det var noen småting jeg overså, sa verdensmesteren til TV 2 etter partiet mot Firouzja.

Armageddon-seieren betyr at Carlsen står med 1,5 poeng etter første runde.

Aryan Tari er det andre norske innslaget i turneringen. Han tapte sitt første parti, der ungarske Richard Rapport var motstander. Onsdag møtes de to nordmennene.

Jan Nepomnjasjtsjij ringte plutselig Norway Chess-general Kjell Madland søndag morgen og fortalte at han ikke hadde gyldig visum for å komme til Norge. Dermed var gode råd dyre, men takket være den norsk ambassaden i Moskva og UDI kunne russeren kommer med direktefly fra Moskva til Norge tirsdag.