Hauge scoret etter prakt­angrep – mistet seieren i slutt­minut­tene

(Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1–1) Det så lenge ut som gjestene skulle få med seg tre poeng, etter mål fra Jens Petter Hauge, men fire minutter før ordinær tid satte østerrikske Patrick Wimmer inn utlikningen.

MÅLSCORER: Jens Petter Hauge (t.v.) scoret kampens første mål mot Arminia Bielefeld lørdag.

Etter kun 22 minutter inn i førsteomgangen dro høyreback Erik Durm seg opp på høyrekanten og la ballen 45 grader inn til Hauge, som enkelt kunne sette ballen bak Stefan Ortega i Arminia Bielefeld-buret.

– Han er akkurat den faktoren Frankurt behøver, sier Vsport-kommentator Petter Veland.

Gjestene dominerte det meste av spillet de første 45, men det var ingen av lagene som klarte å sette inn et mål til før dommeren blåste i fløyta. Dermed kunne Hauges menn gå til pause med ledelse.

FEIRER: Jens Petter Hauge kunne feire da han sendte Frankfurt i ledelsen.

Hauge var nær å doble ledelsen ved 55 minutter spilt, da han snappet opp returen fra et skudd fra Daichi Kamada. Nordmannen hadde plutselig ballen alene i feltet, med tilnærmet åpent mål, men blåste skuddet utenfor stengene.

Da det sto igjen fire minutter av ordinær tid sto innbytter Patrick Wimmer på rett sted til rett tid, og mottok ballen utenfor 16-meteren, og banket kula inn i nettet bak Kevin Trapp i Frankfurt-målet.

– Man må si at det var fortjent etter det kampbildet vi har hatt her nå, sier Veland etter at Wimmer satte inn utlikningen.

Nordmannen er på lån fra italienske AC Milan, og har scoret to mål på sesongens tre første kamper. Nordmannen har spilt i alle kampene, hvor han har startet to av dem.

Etter dagens uavgjort ligger Frankfurt på 14. plass i ligaen, fem poeng bak Bayern Leverkusen som leder etter tre runder.