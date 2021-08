Moi og Sokndal delte poengene

Moi og Sokndal spilte 2-2 på Moi stadion i G14 2. divisjon.

Sebastian Hamre Kjeldsen sendte Moi tidlig i ledelsen, men etter tolv minutter utlignet Sebastian Fyllingen Liestøl for Sokndal. Mika Tønnesen sendte Sokndal i føringen da han satte inn 2-1 to minutter senere.

Sikret poengdeling

Jaran Eike Østrem sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Moi på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Sokndal er på førsteplass med sju poeng.

6. september er det ny kamp for Moi. Da møter de Voll. Sokndal skal måle krefter med Nærbø samme dag.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.