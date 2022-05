Lekkasjer om interne strider i Manchester United: – Må tas tak i

Flere internasjonale medier beskriver Manchester United som en dysfunksjonell klubb. Klubbens nye manager Erik ten Hag kan trøste seg med at det vanskelig kan bli verre enn årets sesong.

MISNØYE: Cristiano Ronaldo skal ikke være imponert over Ralf Rangnicks managerferdigheter, hevder ESPN.

Mens Manchester United ser tilbake og skal evaluere deres verste sesong i Premier League-historien, lekker informasjon om dramaet i kulissene ut.

Både ESPN og The Athletic publiserte mandag omfattende saker, basert på informasjon fra anonyme kilder, om hva som gikk galt for den engelske storklubben denne sesongen.

Nøkkelordene er misnøye spillerne imellom og misnøye fra spillerne mot managerne i klubben.

– Hvis det er store problemer internt, må det jobbes med og tas tak i. Det må løses. Det kan samles bak en ny trener, men hvis det er spillere som ikke går overens, må man vurdere om man skal la noen gå, sier Henning Berg, som vant Premier League to ganger to United-spiller.

– Ikke sånn United skal være

De røde djevlene endte sesongen på 6. plass med 58 poeng, 35 poeng bak seriemester Manchester City. Berg har lang erfaring som trener, og mener ansvaret for de svake resultatene først og fremst ligger på manageren – men understreker at spillerne må bære sin del av børen.

Berg har knapt kjent igjen United etter at Ralf Rangnick overtok ansvaret.

– De hadde en OK periode, men så ramlet det helt sammen. I det siste har de vært så langt unna der de skal være som det er mulig å komme. De har vært skikkelig dårlige. Det er ikke sånn United skal være, sier 52-åringen.

Rangnick har offentlig snakket om mangel på «lagmoral og samhold» i troppen.

– Samhandlingen har ikke fungert det siste halvåret. Rangnick har prøvd å forandre spillestil midt i sesongen, men ikke fått det til, mener Berg.

«Uten taktisk innsikt»

Ifølge ESPN skal flere spillere, deriblant Cristiano Ronaldo, ha vært dypt misfornøyd med tyskeren. Kanalen skriver også om en splittet spillergruppe: én britisk gruppe og én «Ronaldo-gruppe».

Edinson Cavani skal ha vært forbannet over at Ronaldo overtok hans draktnummer 7. En annen spillers agent skal ha sutret over at Ronaldo ble brukt mer i markedsføringskampanjer enn ham selv. Det skal også ha vært misnøye med Harry Maguire som kaptein.

MISNØYE: Fra både Cristiano Ronaldo og Edinson Cavani sist sesong i Manchester United-trøya.

Ifølge ESPNs kilder ble Ole Gunnar Solskjær sett på som ubesluttsom, svak og uten taktisk innsikt. Et annet problem skal ha vært garderobelekkasjer til mediene. Alt i medienes artikler kommer fra skjulte kilder, men at det er lekkasjer virker utvilsomt.

Stjernekeeper David de Gea har karakterisert sesongen som «horribel» og bedt spillerne som ikke ønsker å være der om å dra.

Fotballtrener og analytiker Øyvind Eide peker på to ting som har skapt problemer for United denne sesongen.

– Det er farlig å si det, men jeg er usikker på hva ankomsten til Ronaldo har ført til. Han har gjort det han ble hentet for, og scoret 24 mål i alle turneringer, men han bringer med seg en del ting. Hvis han har snudd opp ned på hierarkiet i garderoben og skapt dårlig stemning i spillergruppen, koster det mer enn det smaker, sier Eide.

Han presiserer at det meste er basert på rykter, og at han vet like lite som de fleste om hva som faktisk har foregått i kulissene på Drømmenes Teater.

– Det andre, og som ble Solskjærs fall, er den manglende strukturen i laget. Det gjorde at laget slapp inn for mye og ikke scoret nok over tid. Det er den enkle forklaring, rent spillemessig, mener han.

Fremtiden til United ligger i Erik ten Hags hender. Den nederlandske manageren hadde første arbeidsdag mandag, og skal nå legge planen for sommerens spillerkjøp- og salg, samt klekke ut en plan for hvordan United skal fremstå på banen.

Berg mener topp fire er et realistisk mål, og at ingen forventer at ten Hags lag skal utfordre City og Liverpool på første forsøk.

– Det er utopi å tro at United skal ta igjen det på én sesong. Men de kommer garantert til å bli bedre, mener Eide.

– United er langt unna. City spiller nesten i blinde, mens Liverpool gjør det samme hver gang uansett hvem som spiller. Det er innarbeidet og ting sitter automatisk. Ten Hag må jobbe med fotballfaget på treningsfeltet, slik at de klarer å spille sammen på et høyere nivå, sier Berg.

Målforskjellen til United i ligaen endte på 0 etter 1–0-tapet for Crystal Palace i siste serierunde. 57 scorede mål, 57 innslupne. Med det miserable året som grunnlag, kan det trolig bare gå en vei for ten Hag.

– Hvis man ser at det er bedring, at de kommer nærmere City og Liverpool, spiller underholdende fotball, og får bedre resultater, tror jeg man er fornøyd, mener Berg.

